ټرمپ د ګرین کارت لاټرۍ پروګرام وځنډوه

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لاټرۍ د مهاجرت پروګرام وځنډوه.
د امریکایي چارواکو په وینا د روډ ایلند د براون په پوهنتون کې د وروستۍ وسلوال برید مشکوک بریدګر د همدې پرګرام له لارې امریکا ته راغلی و او دلته یې د دایمي اوسېدو اسناد ترلاسه کړي وو.
د متحدو ایالتونو د کورني امنیت وزیرې کریستي نوم، د خپل اېکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې مشکوک کس د پرتګال و او نوم یې کلادیو مانیول نیویس والنته دی.
نوم زیاته لیکلي چې نیویس والنته "په ۲۰۱۷ کال کې د مهاجرت ویزې د لاټرۍ پروګرام (DV1) له لارې متحدو ایالتونو ته داخل شوی و او ګرین کارت ورکړل شوی و. دې بدمرغه سړي ته باید هیڅکله اجازه نه وای ورکړل شوې چې زموږ هیواد ته داخل شي".
نوم لیکلي دي: "د ولسمشر ټرمپ په لارښوونې زه سمدستي د متحدو ایالتونو د تابعیت او کډوالۍ ادارې ته لارښوونه کوم چې د لاټرۍ د مهاجرت پروګرام ودروي چې مطمین شو نور امریکایان د دې ویجاړوونکي پروګرام څخه زیانمن نه شي."
نیویس والنته په براون پوهنتون کې د تېرې شنبې د ورځې دپېښې مشکوک بریدګر دی، چې دوه زده کوونکي په کې ووژل شول او نهه نور ژوبل شوي وو. ده تر دې برید څو ورځې مخکې د ماساچوسیتس پوهنتون د تکنالوژۍ د انستیتیوت یو پروفیسور هم وژلی و.
چارواکي وايي چې دغه ۴۸کلن سړي په خپل ټوپک ځان وېشتلی او د پنجشنبې په ورځ یې مړ وموندل شو.
د متحدو ایالتونو د تابعیت او کډوالۍ د ادارې په وینا د کډوالۍ ویزې د لاترۍ پروګرام له لارې هر کال د مهاجرت ۵۰زره ویزې برابرېدې او ورکول کېدې. په دې پروګرام کې د هغو هېوادونو وګړي انتخابېدل چې په امریکا کې یې د مهاجرت کچه ټيټه ده.
د متحدو ایالانو د بهرنیو چارو وزارت دا پروګرام اداره کوي.
