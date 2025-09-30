ټرمپ: په ۲۰۲۶ کې به د امریکا د پوځ په لاغښتلي کولو څه باندې یو تریلیون ډالر لګوو

ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا پوځ به په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی وساتي، د سیاست پر ځای به وړتیا ته لومړیتوب ورکړي، په فزیکي جوړښت تمرکز بیرته په ځای کړي، او د پوځ په مختلفو څانګو به له یو ټریلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ولګوي.
ټرمپ دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په ورجینیا ایالت کې د کوانټیکو په پوځي اډې کې په یوې نادرې غونډې کې وکړې. په دې غونډې کې د متحدو ایالتونو د پوځ سلګونه مشران او د اردو قومندانان شامل وو.
ولسمشر ټرمپ د خپلو خبرو په مهال، وویل: "په دې هڅه کې موږ یو ټیم یو، او له همدې امله زما پیغام تاسو ته ډېر ساده دی: زه ستاسو سره یم، زه ستاسو ملاتړ کوم، او د ولسمشر په توګه، زه ستاسو ملاتړ سل په سلو کې لرم."
ټرمپ د روانې میاشتې په پیل کې د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت یا پنټاګون یې د جنګ په وزارت ونوموه او ویې ویل چې د جنګ وزارت به "جګړې ودروي".
هغه زیاته کړه چې په وروستیو میاشتو کې په اردو کې د جلب او جذب کچه تربل هر وخت لوړه شوی ده.
ټرمپ وویل: "ما ژمنه کړې چې په ۲۰۲۶ کال کې به زموږ په پوځ باندې له یو ټریلیون ډالرو څخه ډېر مصرف وکړم او دا زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ډیر دي."
د ولسمشر ټرمپ تر وینا مخکې، د متحدو ایالتونو د جنګ وزیر، پيټ هېګسېټ، خبرې وکړې او پوځي قومندانانو ته یې وویل چې "د جګړې لپاره چمتوالی ونیسئ او بري لپاره یې چمتوالی ونیسئ".
پیټ هېګسېټ زیاته کړه: "له دې شیبې وروسته د جګړې د نوي وزرات یوازینۍ دنده دا ده: جګړه. د جګړې لپاره چمتووالی او د بري لپاره چمتووالی... نه دا چې موږ جګړه غواړو، دلته هیڅوک جګړه نه غواړي، دا ځکه چې موږ سوله خوښوو. موږ د خپلو هیوادوالو لپاره سوله خوښوو."
هیګسیت وویل چې هغه غواړي له پوځ څخه سیاست لرې شي.
د جنګ وزیر وویل: "دې حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې ډیر څه کړي دي، چې د ټولنیز عدالت او سیاسي سمون تر نامه لاندې زهرجن ایډیالوژیکي کثافات چې زموږ څانګه یې ککړه کړې ده، لرې کړي؛ او سیاست له منځه یوسي."
هغه وویل چې دا پالیسۍ د دې لامل شوې وې چې د دې وزارت "وړتیا لږه او د وژنې ځواک" کم کړي.
پیټ هېګسېټ په پوځ کې د جنګي او فزیکي جوړښت ارزونې هم اعلان کړې.
هېګسېټ ووی چې د ده په مشرۍ کې غیر مسلکي دوره پای ته رسیدلې ده.
