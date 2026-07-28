ټرمپ له زیلینسکي او نتنیاهو سره ګوري؛ ایران او اوکراین د دواړو لیدنو د خبرو مهم موضوعات دي

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي او د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره جلا جلا لیدنې کوي. تمه ده چې د ایران موضوع، د اوکراین جګړه او د منځني ختیځ امنیتي وضعیت د دواړو لیدنو د بحث مهمې موضوعاګانې وي.
د سپینې ماڼۍ د رسمي مهالویش له مخې، ښاغلی ټرمپ به لومړی د سهار په ۹:۳۰ بجو له زیلینسکي او وروسته د سهار په ۱۱:۰۰ بجو له نتنیاهو سره وګوري. دواړه لیدنې به د رسنیو له حضور پرته وشي.
بنیامین نتنیاهو واشنګټن ته له سفر مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې د ایران موضوع به د ولسمشر ټرمپ سره د ده د خبرو تر ټولو مهمه اجنډا وي. هغه ویلي، د ایران حکومت یا باید خپل چلند بدل کړي او یا هم دومره کمزوری شي چې د خپل اټومي پروګرام د دوام توان له لاسه ورکړي.
د ټرمپ او زیلینسکي لیدنه په داسې وخت کې کېږي چې د اوکراین جګړه دوام لري. دغه ملاقات وروسته له هغې کېږي چې د راپورونو له مخې، د اوکراین ځواکونو د شنبې په ورځ په کسپین سمندرګي کې هغه بېړۍ په نښه کړه چې ویل کېږي روسیې ته یې د ایران پوځي تجهیزات لېږدول.
ټرمپ به له نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته د جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام د یادغونډې او جنازې په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده نتنیاهو او زلنسکي هم په دغو مراسمو کې حاضر وي.
لینډسي ګراهام، چې د جولای په ۱۱مه د زړه د ناروغۍ له امله ومړ، د اوکراین او اسراییلو له پیاوړو ملاتړو څخه و او د روسیې او ایران پر وړاندې یې د سختو امریکایي سیاستونو ملاتړ کاوه. هغه د خپلې مړینې یوازې یوه ورځ مخکې په کیف کې له ولسمشر زلنسکي سره لیدلي وو.
فورم \ دبحث خونه