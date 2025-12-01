د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لمړي خبرونه

ټرمپ الشرع وستایه او له اسرائيل څخه یې وغوښتل چې له دمشق سره قوي خبرې وکړې

د متحدو ایالتونو ولسمشر دونالډ ټرمپ د سوریې د انتقالي حکومت ولسمشر احمد الشرع وستایه او وايي چې د الشرع د «سخت کار» په اړه «ډېر راضي» دی.

نوموړي د سوریې له سیمه ایز سیال اسرائيل څخه وغوښتل چې له دمشق سره «قوي او رښتینې خبرې» ولري. ولسمشر ټرمپ درې اونۍ مخکې په سپینې ماڼۍ کې د احمد الشرع کوربه و.

ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ډسمبر لومړۍ نېټه په خپل ټولنیز حساب ټروټ سوشل کې ولیکل: «متحده ایالتونه په سوریې کې د سخت کار او هوډ د څرګندو نتایجو په اړه ډېر راضي دی. موږ په خپل واک کې چې هر څه لرو کار ترې اخلو چې مطمین شو د سوریې حکومت د پلان په اساس، چې مهم دي، مخې ته ځي چې رښتینی او بریالی هېواد ورغوي.»

ولسمشر ټرمپ د نومبر په لسمه نېټه په سپینې ماڼۍ کې د احمد الشرع سره ولیدل او له خبریالانو سره یې په خبرو کې یې هغه «ډېرغښتلی مشر» یاد کړ او ژمنه یې وکړه چې «د سوریې د بریالیتوب لپاره به هر څه چې په توان کې یې وي، وبه یې» کړي.

احمد الشرع د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په میاشت کې واک ترلاسه کړ، د هغه اسلامپالې یاغي ډلې، د سوریې اوږدمهال دکتاتور بشارالاسد له واک څخه لېرې کړ.

د امریکا د مرکزي قوماندې د یکشنبې د ورځې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا پوځیانو د الشرع ځواکونو سره په ګډه د سوریې په جنوبي ولایت ریف دمشق کې د نومبر له ۲۴مې تر ۲۷مې پورې له ۱۵ څخه زیات داسې ځایونه وموندل چې پکې د داعش د وسلو نه ډکې زیرمې موجودې وي او دا زیرمې یې له منځه یوړلې.

دغه عملیات تر اوسه د امریکا او سوریې تر ټولو ستر ګډ ماموریت بلل شوی دی چې جزئیات یې عام شوي دي. د سوریې حکومت تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.

د سوریې حکومت د الشرع او ټرمپ ترمنځ د نومبر د ۱۰مې د لیدنې کتنې په اړه په خپل راپور کې ویلي چې دوی تازه د امریکا په مشرۍ د داعش ضد نړیوال ائتلاف سره د «سیاسي همکارۍ اعلامیه» لاسلیک کړې ده.

د امریکا د مرکزي قوماندې مرکز د «اصلي هوډ» په نوم د اېتلاف دا ګډ پوځي عملیات پرمخ وړي.

ټرمپ د دوشنبې په خپل ټولنیز پیغام کې هم ویلي: «دا ډېر مهم دي چې اسرائیل له سوریې سره قوي او رښتینې خبرې ولري او داسې څه پېښ نه شي چې د یو سوکاله دولت په لور د سوریې د پرمختګ مخه ونیسي.»

فورم \ دبحث خونه

اړوند

XS
SM
MD
LG