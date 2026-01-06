ټرمپ: امریکا له وېنزویلا سره په جګړه کې نه ده

وروسته له هغه چې د شنبې په ورځ د وینزویلا دیکتاتور مشر نیکولاس مادورو د امریکايي ځواکونو له خوا ونیول شو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې متحده ایالتونه له وېنزویلا سره په جګړه کې نه دی.
کله چې د ان بي سي خبري شبکې په یوې مرکې کې له ولسمشر ټرمپ څخه دوپوښتل چې ایا امریکا په جګړه کې ده؟ هغه په ځواب کې وویل: "نه، موږ نه یو. موږ له هغو خلکو سره په جګړه کې یو چې مخدره مواد پلوري. موږ له هغو خلکو سره په جګړه کې یو چې خپل زندانونه تشوي او خپل بندیان زموږ هېواد ته لېږي، او همدارنګه د مخدره توکو خپل روږدي او د رواني ناروغیو مرکزونو څخه کسان زموږ هېواد ته رالېږي."
مادورو په امریکا کې پر یو لړ تورونو تورن شوی، چې پکې د نشهيي توکو ترهګري او د کوکاینو د واردولو دسیسه شاملې دي. هغه د دوشنبې په ورځ د نیویارک په محکمې کې ځان بېګناه وباله.
ټرمپ وویل چې تمه نه لري وینزویلا کې به په راتلونکو ۳۰ ورځو کې نوې ټاکنې ترسره کړي.
هغه وویل: "موږ باید لومړی هېواد ورغوو. ټاګنې نشي کیدای. هیڅ امکان نشته چې خلک حتی هلته رایه ورکړای شي،" ولسمشر زیاته کړه چې "موږ باید اول د هیواد رغولو ته پاملرنه وکړو."
د وېنزویلا مرستیاله ولسمشره ډیلسي رودریګز د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول د موقتې ولسمشرې په توګه لوړه وکړه، تر څو د مادورو ځای ونیسي. ټرمپ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هغې سره په تماس کې دی او د دوی "اړیکه ډېره پیاوړې وه."
روبیو او د ټرمپ د ادارې څو لوړپوړو چارواکو د دوشنبې په ورځ د کانګرس له مشرانو سره د تړلو دروازو تر شا د وینزویلا د وروستيو پوځي عملیاتو په اړه معلومات شریک کړل.
وروسته، د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې رئیس مایک جانسن وویل: "موږ تمه نه لرو چې ځمکني ځواکونه واستول شي."
هغه یادونه وکړه: "دا د رژیم بدلون نه دی. دا د چلند د بدلون غوښتنه ده."
بل پلو سناتورې جین شاهین، چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمېټې مخکښه دیموکراته ده، خبریالانو ته وویل:"لا هم ډېرې پوښتنې پر ځای پآتې دي چې باید ځواب شي."
ولسمشر ټرمپ د ان بي سي خبري شبکې سره په خپله مرکه وویل: "موږ د کانګرس ښه ملاتړ لرو."
