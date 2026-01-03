ټرمپ: امریکا به د 'خوندي، مناسب او عادلانه انتقال' تر مهاله وېنزویلا اداره کړي

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې متحده ایالتونه به وینزویلا تر هغه وخته اداره کوي چې په هغه هیواد کې د قدرت یو «خوندي، مناسب او عادلانه انتقال» ترسره شي.
ولسمشر ټرمپ دا خبره د شنبې په ورځ د جنورۍ په ۳مه د وینزویلا د مشر نیکولاس مادورو له نیول کېدو وروسته وکړه . د وینزویلا ولسمشر د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د امریکايي ځواکونو له لوري ترسره شول ونیول شو.
ټرمپ د فلوریډا ایالت کې په یوه خبري کنفرانس کې خبریالانو ته وویل:
«موږ به هېواد تر هغه وخته اداره کړو چې وکولای شو [د قدرت] یو خوندي، مناسب او عادلانه انتقال ترسره شي.»
هغه زیاته کړه: «موږ د وینزویلا د ستر ولس لپاره سوله، ازادي او عدالت غواړو.»
ټرمپ د شنبې په ورځ د فلوریډا د پام بېچ په ښار کې په خپل استوګنځي مارالاګو کې، د هغه عملیاتو جزییات وړاندې کړل چې د مادورو د نیول کېدو لامل شول.
هغه وویل: «زما په لارښوونه، د امریکا د متحدو ایالتونو وسلهوالو ځواکونو د وینزویلا په پلازمېنه کې بېساري پوځي عملیات ترسره کړل… دا د امریکا په تاریخ کې د امریکايي پوځي د ځواک او وړتیا له تر ټولو حیرانوونکو، اغېزمنو او پیاوړو نندارو څخه یوه وه.»
هغه زیاته کړه: «د نړۍ هېڅ هېواد نشي کولای هغه څه تر لاسه کړي چې امریکا پرون ترلاسه کړل… د وینزویلا ټول پوځي وړتیاوې فلج شو، ځکه چې زموږ د پوځ نارینه او ښځينه سرتیرو د امریکا د قانون پلي کوونکو ځواکونو سره په ګډه، مادورو د شپې په تیاره کې په بریالیتوب سره ونیوه.»
ټرمپ وویل چې د مادورو ځواکونو د جګړې هڅه وکړه، خو «له سخت فشار سره مخ شول او مات شول».
هغه وویل چې پدې عملیاتو کې هېڅ امریکايي نه دی وژل شوی او هېڅ امریکايي پوځي خپل تجهیزات له لاسه ندي ورکړي.
تر دې مخکې، ټرمپ په خپل تروت سوشل ټولنیزې شبکې کې د مادورو یو انځور خپور کړ چې مدورو پداسې حال کې چې لاسونه یې تړلي او سترګې او غوږونه یې پټ شوي وو، د امریکا د متحدو ایالتونو د سمندري ځواکونو په بېړۍ «ایوو جیما» کې سپور ښودل کیږي.
ټرمپ وویل چې نیکولاس مادورو او د هغه مېرمن لومړی د هلیکوپتر له لارې د امریکا د متحدو ایالتونو د سمندري ځواکونو بېړۍ «ایوو جیما» ته ولېږدول شول. هغه زیاته کړه چې مادورو او د هغه مېرمن به نیویارک ته ولېږل شي څو له جنايي تورونو سره مخ شي.
