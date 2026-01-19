ټرمپ: پر هغو ۸ هېوادونو به تعرفې ولګوم چې پر ګرینلنډ د امریکا د کنټرول ملاتړ نه کوي

ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه به پر اتو اروپايي هېوادونو ۱۰ سلنه تعرفې ولګوي، ځکه دغه هېوادونه د امریکا په لاس د ګرینلنډ د نیولو مخالفت کوي.
ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا د ملي امنیت دپاره د ګرینلنډ د ستراتېژیک اهمیت په نظر کې نیولو سره ددې ټاپو نیول اړین ګڼل کیږي.
د برېتانیا صدراعظم کایر سټارمر ویلي،که څه هم سوداګریزه جګړه د هېچا په ګټه نه ده، خو هغه به له متحدینو سره کار ته دوام ورکړي تر څو د خبرو اترو لاره پرانیستې وساتل شي.
ټرمپ د شنبې په ورځ پر خپلې ټولنیزې شبکې (ټروت سوشیل) کې اعلان وکړ چې د فبرورۍ له لومړۍ نېټې څخه به پر اتو هېوادونو ۱۰ سلنه تعرفې ولګوي.
په دغو هېوادونو کې د ګرینلنډ واکمن هېواد ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسه، جرمني، بریتانیا، هالنډ او فنلنډ شامل دي. هغه وویل که د (ګرینلنډ د بشپړ پېرودلو) لپاره هوکړه و نه شي، نو دغه تعرفې به په جون کې ۲۵ سلنې ته لوړې شي.
ولسمشر د یکشنبې په شپه یو بل پیغام کې ولیکل:
«ناټو د ۲۰ کلونو راهیسې ډنمارک ته وایي چې ‘تاسو باید له ګرینلنډ څخه د روسیې ګواښ لرې وساتئ.’ له بده مرغه، ډنمارک ونه توانېد چې په دې برخه کې څه وکړي. اوس یې وخت راغلی، او دا به وشي!!!»
سټارمر د دوشنبې په ورځ وویل چې بریتانیا د ګرینلنډ او ډنمارک د دې بنسټیز حق ملاتړ کوي چې د شمالي قطب ددې ټاپو د راتلونکي په اړه دوي پخپله پرېکړه وکړي. هغه دا هم وویل چې د برېتانیا او امریکا اړیکې ډېرې مهمې دي او (موږ ژمن یو چې دا اړیکې پیاوړې، رغنده او پر پایلو متمرکزې وساتو).
د اروپايي ټولنې سفیران د یکشنبې په ورځ په بروکسل کې د بېړنۍ ناستې په ترڅ کې راټول شول تر څو د خپل ځواب او غبرګون په اړه پرېکړه وکړي.
د ګرینلنډ په پلازمېنه نووک کې د امریکا د هر ډول احتمالي الحاق پر ضد لاریون هم وشو چې خلکو پکې پراخ ګډون کړی و.
ټرمپ د جمعې په ورځ بیا په سپینه ماڼۍ کې وویل چې امریکا د نړۍ تر ټولو لوی او له معدني زېرمو بډایه ټاپو ګرینلنډ ته چې خپلواکه اداره لري، اړتیا لري ځکه د امریکا د (طلایي ګنبد) په نوم د توغندیو دفاعي سیستم لپاره مهم ګڼل کیږي، او دا اندېښنه یې هم څرګنده کړه چې ښايي روسیه او چین د دې ټاپو د نیولو هڅه وکړي.
سپینې ماڼۍ تېره اوونۍ وویل چې هغه خبرې چې د ولسمشر مرستیال جېډي وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ډنمارک او ګرینلنډ د چارواکو سره په واشنګټن کې وکړې، «د ګرینلنډ د ترلاسه کولو په اړه تخنیکي خبرې» وې.
د ناستې وروسته، د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لارس لوکه راسموسن او د ګرینلنډ د بهرنیو چارو وزیرې ویویان موڅفېلت خبریالانو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات شته، او د ګرینلنډ د راتلونکي په اړه به له امریکا سره خبرې د (بنسټیز اختلاف) سره سره دوام ولري.
راسموسن وویل چې د امریکا او ډنمارک - ګرینلنډ لورو پریکړه وکړه چې یو لوړپوړی کاري ګروپ جوړ کړي تر څو وګورو چې ایا کولی شو د پرمخ تګ لپاره کومه ګډه لاره پیدا کړو.
د هغه په وینا، دا ډله باید د امریکا د امنیتي اندېښنو د حل پر لارو چارو تمرکز وکړي، په داسې حال کې چې د ډنمارک د پاچاهۍ سره د تړلې (سرې کرښې) هم درناوی وشي.
هغه وویل چې دا کاري ډله به (په څو اوونیو کې) خپله لومړنۍ ناسته ترسره کړي.
