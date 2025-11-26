د لاس رسي وړ اتصالات

ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په لټه کې خپل ځانګړی استازی مسکو ته لیږي

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر، ډونالډ ټرمپ، خپل ځانګړی استازی، سټیف ویتکاف، راتلونکې اونۍ مسکو ته لیږي چې د روسیې له ولسمشر، ولادمیر پوتین، سره وګوري.

دا په اوکراین کې د روسیې د پاروونکې جګړې د ختمولو لپاره د واشنګټن د تازه هڅو یوه برخه ده.

ټرمپ د سه شنبې په ورځ (د نومبر۲۵) د تروت سوشل په ټولنیزې شبکې کې وویل چې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د متحدو ایالتونو دسولې ۲۸ ماده لرونکی پلان "د دواړو خواوو د نظرونو په اضافه کولو سره، ښه جوړ شوی، او د اختلاف یوازې څو ټکي پاتې دي".

ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې هغه په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر پوتین او ولسمشر ولادمیر زیلینسکي سره لیدو ته سترګې په لار دی، "خو یوازې هغه وخت چې د دې جګړې د پای ته رسولو هوکړه نهایي شي، یا په ورستي پړاو کې وي".

د متحدو ایالتونو ولسمشر د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا مذاکراتي ډله له دواړو خواوو سره په خبرو کې د پرمختګ په حال کې ده.

مسکو ته د ویتکاف له لېږلو سربېره، ټرمپ ویلي چې د متحدو ایالتونو د پوځ منشي، ډان ډریسکول، به له اوکرایني چارواکو سره وګوري.

د کرملین یوه چارواکي د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې له ویتکاف سره به خبرې اترې راتلونکې اونۍ ترسره شي.

ډان ډریسکول د دې اونۍ په پیل کې په ابوظبي کې له روسي چارواکو سره لیدلي وو.

د ګډې اعلامیې له مخې، د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالتونو لخوا جوړه شوې طرحه د یکشنبې په ورځ په ژینو کې د امریکایي او اوکرایني چارواکو ترمنځ د خبرو پرمهال "تازه او اصلاح شوې".

د ولسمشر زیلینسکي لوړپوړي سلاکار، روستم عمروف، د سه‌شنبې په ورځ د ایکس په ټولنیزې شبکې کې ولیکل چې " په ژینو کې زموږ پلاوی د موافقې د اصلي شرایطو په اړه یوه ګډ تفاهم ته ورسېدل."

