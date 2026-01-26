د چین او د کاناډا د سوداګریزو اړیکو په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرداری

ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د کاناډا مشران چین ته اجازه ورکړي چې خپل ارزانه توکي د کاناډا له لارې امریکا ته ولېږي، نو متحده ایالتونه به پر کاناډا ۱۰۰ فیصده تعرفه ولګوي.
ټرمپ د شنبې په ورځ د خپلې ټولنیزې شبکې «ټروت سوشل» له لارې د کاناډا صدراعظم مارک کارني ته په اشارې په یو پوست کې ولیکل:
«که والي کارني فکر کوي چې کاناډا به د چین لپاره د توکو د تخلیې پداسې بندر بدل کړي چې توکي او محصولات امریکا ته ولېږي، نو هغه سخت تیروتی دی. چین به کاناډا ژوندی وخوري، په بشپړه توګه به یې له منځه یوسي، د هغوی سوداګریز کاروبار، ټولنیز جوړښت او د ژوند عمومي طرز به تباه کړي.»
ټرمپ د یکشنبې په ورځ د همدې موضوع په اړه په بل پوسټ کې هم ولیکل: «چین په بریالیتوب او په بشپړه توګه د کاناډا هیواد چې یو وخت ستر هېواد و، تر خپل کنترول لاندې راولي. ددې لیدل خورا خواشینونکي دي.»
کارني، چې د جنورۍ د میاشتې په نیمایي کې یې چین ته سفر کړی و، د یکشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې کاناډا «هیڅ نیت نه لري» چې له چین سره د ازادې سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي.
کارني وویل چې کاناډا، ددې هیواد - مکسیکو او امریکا ترمنځ د درې اړخیز ازادې سوداګرۍ تړون ټولو ژمنو ته «درناوی» لري.
د هغه په وینا، دا تړون له خپلو غړو غواړي چې د نورو شریکانو له مخکېني خبرتیا پرته، له هغو ملکونو سره چې ازاد اقتصاد نلري، د ازادې سوداګرۍ تړون اویا هم سودلګریزې معاملې و نه کړي.
