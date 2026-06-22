د برېتانيا لومړي وزير استعفا ورکړه

د برېتانيا لومړي وزير کاير سټارمر، د دوشنبې په ورځ د جون په ۲۲مه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه، خو ويلي يې دي چې د واک د لېږد بهير تر بشپړېدو پورې به د صدارت چارې پر مخ وړي.
سټارمر له ۲۰۲۴ کال راهيسې، وروسته له هغې چې کارګر ګوند د برېتانيا په ټاکنو کې پرېکنده بريا ترلاسه کړه، د لومړي وزير په توګه دنده ترسره کوله.
د کارګر ګوند د استازو او د برېتانيا د کابینې د يو شمېر وزيرانو له سختو فشارونو وروسته، سټارمر پرېکړه وکړه چې د خپلې استعفا په اړه يې د برېتانيا له پاچا سره خبرې کړې دي.
د خلکو د ملاتړ کمېدل، په سيمهييزو ټاکنو کې د کارګر ګوند ماتې، په برتانیا کې د اصلاحاتو د پياوړتيا په اړه اندېښنې، او له ځينو تګلارو څخه شاتګ، په کارګر ګوند کې د سټارمر دريځ کمزوری کړی و.
په وروستيو اوونيو کې د برېتانيا د دفاع وزير جان هيلي استعفا، چې د پوځي بوديجې د زياتوالي په برخه کې د حکومت د سوکه کار پر ضد يې اعتراض کړی و، د سټارمر په حکومت کې کړکېچ رامنځته کړی و.
د بهرنۍ تګلارې په برخه کې، سټارمر هڅه کړې وه چې له برېکزيټ وروسته د برېتانيا اقتصادي او دفاعي اړيکې له اروپايي اتحاديې سره بېرته ورغوي، خو د امريکا او ايران جګړې او د هرمز تنګي کړکېچ د نوموړي اړيکې د امريکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، سره، ترينګلې کړې وې.
سټارمر ويلي وو چې برېتانيا به له ايران سره جګړې ته داخل نه شي او د هرمز تنګي له محاصرې ملاتړ نه کوي، که څه هم لندن له واشنګټن سره د کښتيو د تګ راتګ د لارې د پرانيستلو په اړه خبرې کړې وې.
ولسمشر ټرمپ د يکشنبې په ورځ په ټروت سوشيل کې وليکل چې سټارمر به استعفا ورکړي، ځکه د هغه په وينا نوموړي په دوو برخو، کډوالۍ او انرژۍ کې «سخته ماتې» خوړلې ده.
د سټارمر له استعفا سره، د هغه د ځایناستي د ټاکلو سيالي به برېتانيا په يوه لسيزه کې د خپل اووم لومړي وزير د ټاکلو پر لور وخوځوي.
فورم \ دبحث خونه