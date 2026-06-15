د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
افغانستان

په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د ادارې پر تعریف اختلافات

د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ د ماموریت د غځولو په اړه د رایې ورکونې پرېکړه له هغو خبرو اترو وروسته ترسره کړه چې د طالبانو د ادارې د تعریف او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي رول په اړه یې د لویو قدرتونو ترمنځ اختلافات څرګند کړل.

دیپلوماتان وایي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت، یا یوناما (UNAMA)، د کاري مودې د تمدید په اړه د پرېکړه‌لیک مسوده د رایې ورکولو تر مخه له مهمو بدلونونو سره مخ شوه.

د امنیت شورا د چارو د څارونکو د راپورونو له مخې، مذاکره کوونکو له مسودې څخه د طالبانو لپاره د "de facto authorities" اصطلاح لرې کړه او پر ځای یې د "اړوندو چارواکو" عبارت کارولی دی.

چین او روسیې د پخوانۍ اصطلاح د ساتلو ملاتړ کاوه. دوی استدلال کاوه چې دغه اصطلاح په افغانستان کې موجود سیاسي وضعیت منعکسوي ځکه طالبان د هېواد پر دولتي ادارو او قلمرو بشپړ کنټرول لري.

راپورونه وایي چې امریکا، بریتانیا او فرانسې استدلال کاوه چې د پخوانۍ اصطلاح ښایي د طالبانو حکومت ته د نسبي مشروعیت ورکولو په معنا تعبیر شي. طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ترلاسه کړ، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ هېواد دوي په رسمیت نه دي پېژندلي.

لوېدیځو هېوادونو هڅه کوله چې په مسوده کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د دوحې بهیر ته اشاره وساتل شي، ځکه دا بهیر له افغانستان سره د نړیوال تعامل اصلي چوکاټ ګڼل کېږي.

روسیې بیا د سیمه‌ییزو ډیپلوماتیکو نوښتونو او میکانیزمونو پر پیاوړتیا ټینګار کاوه. مذاکره کوونکو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د تعامل پر څرنګوالي هم اختلاف درلود.

د اجماع د رامنځته کولو په موخه، ځینې جنجالي او اختلاف‌پارونکي عبارتونه په پای کې له مسودې لرې کړل شول.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG