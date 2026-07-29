د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
امریکا

امریکا او سعودي په عراق کې د ایران سره تړلو ٬ترهګرو ډلو٬ باندې هوایي بریدونه کړي

په عراق کې ګڼ شمیر شعیه ملیشې فعالیت لري چې حکومت اوس کوښښ کوي بې وسلې یې کړي.
په عراق کې ګڼ شمیر شعیه ملیشې فعالیت لري چې حکومت اوس کوښښ کوي بې وسلې یې کړي.

د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قوماندانۍ وایي چې د سعودي عربستان د وسله والو ځواکونو سره په ګډه یې سه شنبه جولای ۲۸ مه په عراق کې د ایران سره تړلو ترهګرو ډلو په مرکزونو باندې هوایي بمبارۍ کړیدي.

د سنټکام په اعلامیې کې چې د اکس په حساب کې یې خپره کړې ویل شوي چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب قول اردو ( د ایران پوځ) همدې " ترهګرو ډلو " ته لارښوونه کوي چې په امریکایي ځواکونو او د سعودي عربستان د انرژۍ په سکتورونه بریدونه وکړي.

په اعلامیې کې راغلي چې امریکا او د سعودي عربستان جنګي جیټ الوتکو د عراق په شمال کې د ترهګرو ګڼ شمیر لوژستیکي او د وسلو مرکزونه په نښه کړیدي.

د مرګ ژوبلې او نور زیان په هکله تر اوسه څه ندي ویل شوي او د دې راپور تر لیکلو پورې د عراق حکومت هم دې بریدونو په اړه څه ندي ویلي.

په اعلامیې کې راغلي چې دا بریدونه په تیرو ۷۲ ساعتونو کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په لارښوونه د شویو بې پیلوټه یا ډرون الوتکو د بریدونو په غبرګون کې شویدي.

سنټکام ویلي چې په امریکایي ځواکونو دا "بې دلیله" بریدونه بریالي نه و.

په اعلامیې کې راغلي چې په عراق کې د ایران سره تړلو همدې ترهګرو ملیشو د روان میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو پر ضد څه د پاسه ۶۰۰ بریدونو کوښښ کړی.

د سنټکام په اعلامیې کې د سپاه پاسدارن انقلاب قول اردو او د هغوي د ترهګرو اجیرو ډلو څخه غوښتل شوي چې که د متحده ایالاتو د نظامي ځواب څخه بچ کیدل غواړي، باید چې نور دا ډول بریدونه ونکړي.

سعودي عربستان د امریکایي ځواکونو سره داسې مهال په عراق کې د ایران له ملاتړ څخه په برخمنو ملیشو دا بریدونه کوي چې تیره اوونۍ په یمن کې حوثي یاغیانو هم چې ایران یې تر شا ولاړ دی، په سرې بحیرې کې د سعودي عربستان په کښتیو د برید کولو ګواښ کړی و.

د حوثیانو دې ګواښ په غبرګون کې متحده ایالتونو وویل چې د سعودي عربستان د کښتیو پر مخ د سره سمندرګي د تړلو په اړه د حوثیانو ګواښ غندي.

واشنګټن په ډاګه کړې چې د سوداګریزو کښتو خوندیتوب لپاره به د "هر ډول لازم اقدام" څخه کار واخلي.



د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سه شنبې په ورځ [جولای ۲۱مه] امریکا غږ ته وویل چې متحده ایالتونه به د سعودي عربستان، نورو شریکانو او نړیوالو سوداګریزو کښتیو پر ضد ګواښونه ونه زغمي.

حوثیان د متحده ایالتونو لخوا د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي. دوي د کافي ډیرې مودې راهیسې په یمن کې په نړیواله کچه په رسمیت پېژندل شوي حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې هیوادونه یې ملاتړ کوي، وسله واله جګړه کوي.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG