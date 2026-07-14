ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د عراق صدراعظم ته ښه راغلاست ووایه

ولسمشر ټرمپ نن سه شنبه (جولاۍ۱۴) تر غرمې مخکې په سپینې ماڼۍ کې د عراق صدراعظم علي الزیدي ته ښه راغلاست ووایه.
ښاغلي ټرمپ د ښاغلي الزیدي د ښه راغلاست پر مهال له رسنیو سره یې په لنډو خبرو کې وویل چې هغوی له عراق سره مینه لري. ولسمشر ټرمپ د عراق صدراعظم ته په اشارې وویل چې هغه لوی انتخابات ګټلي او د عراقیانو ښه استازولي لري.
د عراق صدراعظم تېره ورځ واشنګټن ډي سي ته راغلی له ولسمشر ټرمپ او ځینو نورو امریکايي مقاماتو سره به د دواړو هېوادونو د ستراتيژيکو اړيکو د لا ښه ټېنګولو په اړه خبرې وکړي.
په دغه ملاقات کې به په عراق کې د ایران له ملاتړ د برخمنو شیعه ملیشو د بې وسلې کولو په مسئلې هم خبرې کېږي، بغداد له دې پلوه تر سخت فشار لاندې دی. په دوی کې هغه وسله وال هم شامل دي، چې د امریکا او ایران د جګړې له پیل وروسته یې د متحدو ایالتونو په دپلوماتیکو او پوځي تاسیساتو بریدونه کړي.
اسوشیتډپرس د یو امریکايي مقام له خولې راپور ورکړی، چې متحده ایالتونه به د دغو ملېشو د بې وسلې کولو په اړه د عراق د معلوماتو په اساس «اګاهانه» پرېکړې وکړي.
د عراق حکومت غیر دولتي وسله والو ډلو ته مهلت ورکړی چې د روان کال د سپتمبر تر میاشت پورې دې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي، خو ځینو قوي ډلو ویلي چې دا کار به نه کوي.
د راپورونو په اساس، همدغه راز د تیلو او ګازو په برخو کې به هم څو تفاهم لیکونه لاسليک شي. بغداد غواړي د امريکايي شرکتونو په همکارۍ خپل د تېلو د توليد ظرفیت لوړ کړي او د تېلو او ګازو د صادراتو د بديلو لارو په جوړولو هم خبرې کېږي، چې د هرمز تنګي د بندېدو له کبله یې صاردات ټکني نه شي.
د عراق حکومت یو وياند دا خبره هم کړې ده چې په دغه ملاقات کې به په پوځي همکاریو هم خبرې وشي.
دا د عراق د صدراعظم په توګه واشنګتن ډي سي ته د علي الزیدي لومړی رسمي سفر دی.
کله چې د اپریل په میاشت کې علي الزیدي د عراق صدراعظم شو، ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې دا «دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د یو نوي باب پیل دی، او داسې ښیرارزي، ثبات او بریالیتوب به له ځان سره ولري، چې تر دې مخکې نه وي لیدل» شوي.
فورم \ دبحث خونه