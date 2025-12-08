امریکا او استرالیا د 'اکس' تړون په پیاوړي کولو ټینګار وکړ

د امریکا د متحدو ایالتونو او آسټرالیا جکپوړي چارواکي وايي چې دوی په آسټرالیا کې د امریکا د پوځ په حضور پانګونې د زیاتیدو او په ګډه کار کولو سره د کینبرا د اټومي ځواک لرونکو اوبتلونو سمبالولو لپاره د هند-پسیفک اتحاد پیاوړی کوي.
د دواړو هیوادونو جکپوړو ډیپلوماتیک او دفاعي چارواکو د دوشنبې په ورځ د ډسمبر ۸مه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سره ولیدل او بیا یې د خبریالانو سره خبرې وکړې.
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د متحدو ایالتونو او آسټرالیا ترمنځ ستراتیژیکه ملګرتیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونې "په بشپړه توګه مخ په وړاندې" روانه ده.
د روبیو سره چې په دې خبري کنفرانس کې د امریکا د جنګ وزیر پیټ هیګسیت، د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پیني وانګ او د آسټرالیا د مرستیال لومړي وزیر او دفاع وزیر ریچارډ مارلس ورسره مل و وویل"دا یو ډېر پیاوړی اتحاد دی. [آسټرالیا] زموږ یوازینی متحد دی چې په تیرو څلورو، پنځو لسیزو کې یې په هره جګړه کې زموږ ترڅنک دریدلې، او موږ د دې لپاره د دوی څخه ډیر منندوی یو"
د امریکا لوړ پوړي ډیپلومات د کانونو د هغه تړون هرکلی وکړ چې د اکتوبر په میاشت کې کله چې ټرمپ په واشنګټن کې د آسټرالیا د لومړي وزیر انتوني البانیز کوربه و، د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک شوی و.
روبیو وویل: "موږ باید د منرالونو مهم اکمالات او اکمالاتي زنځیر ولرو چې د باور وړ او متنوع وي، او په یو ځای کې ډیره پانګونه نه وي چې دوی زموږ یا زموږ شریکانو یا د نړۍ په وړاندې د فشار په توګه وکارول شي ... دا هغه څه دي چې تاسو به یې وګورئ چې متحده ایالات او آسټرالیا ډیر نږدې کار کوي."
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې پيني وانګ وویل چې متحده ایالات د آسټرالیا "لوی ستراتیژیک متحد" دی. هغې زیاته کړه"په ګډه موږ د نوساناتو [بې ثباتۍ] مدیریت کوو، موږ به یوه بله پانګونه کوو، موږ په سیمه ایز امنیت کې پانګونه کوو او موږ د یو بل سوکالي زیاتوو، که دا په مهمو منرالونو کې پانګونه وي، مهم ټیکنالوژیو ... یا البته، AUKUS،"
AUKUS د امریکا، آسټرالیا او بریتانیا درې اړخیزه اتحاد دی چې په ۲۰۲۱ کال کې جوړ شو. هیګسیت وویل چې امریکا د آسټرالیا سره د ځواک موقعیت (بڼه) او د دفاعي صنعت د همکارۍ په اړه کار کوي.
هیګسیت وویل."موږ د [آسټرالیا په] کوینزلینډ او شمالي سیمې کې په هوایی اډو کې زیربناوې لوړوو - چې د متحدو ایالتونو د اضافي [هوایي] بم غورځونکو ته د دوراني فعالیت اجازه ورکوي. موږ په ډاروین کې لوژستیک او زیربناوې لوړوو، څو د متحدو ایالتونو ډیر سمندري ځواکونه وکولی شي په دوراني ډول ځای پرځای شي ، او د MV22 اوسپری الوتکو ته ځای ورکړي. دا په ټوله آسټرالیا کې نوي او انعطاف منونکي لوژستیکي شبکې رامینځته کوي. "
هیګسیت وویل چې آسټرالیا به د متحدو ایالتونو د اوبتلونو د تولید ظرفیت پراخولو لپاره یو ملیارد ډالر اضافي مرسته وکړي. هغه وویل "موږ AUKUS پیاوړی کوو، ترڅو دا د امریکا، آسټرالیا او بریټانیا لپاره کار وکړي".
د لویدیځ د اوبتلونو دوراني ځواک د آسټرالیا سمندري اډې ته د متحدو ایالتونو او د برتانوي اټومي اوبتلونو پلان شوی ځای پرځای کول دي، چې موخه یې د آسټرالیا سره د دوی د اټومي اوبتلونو په پراختیا کې مرسته کول دي.
د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس وویل چې د متحدو ایالتونو سره اتحاد "په ریښتیا د آسټرالیا د ستراتیژیکې او بهرنۍ پالیسۍ بنسټ دی."
هغه وویل: "دا اتحاد، د AUKUS په اړه پرمختګ او د ۲۰۲۷ کال تر پایه پورې د لویدیځ اوبتلونو ځواک د جوړولو لپاره زموږ خپل چمتووالی ښه روان دی." "دا د AUKUS په لاره کې یوه مهمه شیبه او یو مهم پړاو دی."
مارلس وویل چې د دفاعي همکارۍ یوه مهمه برخه په آسټرالیا کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور زیاتوالی دی.
مارلس وویل"دا یوازې د هغه کار بېلګې دي چې موږ یې په هر ډګر کې - هوا، سمندر، ځمکه - او همدارنګه فضا او سایبري ډګر کې کوو ترڅو د متحدو ایالتونو د ځواکونو ترټولو پراخه حضور ولري چې موږ یې د آسټرالیا په لویه وچه کې لیدلی دی".
مارلس دا هم وویل چې شاوخوا ۹۰۰ آسټرالیایي سرتیري په متحدو ایالتونو کې د امریکا په دفاعي ځواکونو کې خدمت کوي.
هغه وویل: "دا زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي همکارۍ د کچې یوه بیلګه ده."
روبیو وویل چې متحده ایالتونه د آسټرالیا، هند او جاپان سره د خپلو "څلور اړخیزو" یا کواد همکاریو ته هم ژمن دی.
