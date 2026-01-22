کانګرس د مصنوعي ځیرکتیا د چپونو د صادراتو د کنټرول پلان تصویب کړ

د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې یو قانون تصویب کړ چې کانګرس ته به اجازه ورکړي چې د پرمختللو مصنوعي ځیرکتیا (AI) چپونو صادرات وڅاري او همدارنګه چین ته به د بلیک ویل Nvidia د مصنوعي ځیرکتیا پر پرمختللي چپونو په پلور باندې لږترلږه دوه کاله بندیز ولګوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ ۲۱مه د دواړو ګوندونو د قوي ملاتړ سره یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې د امریکا کانګرس ته دا واک ورکوي چې د امریکا بهرنیو دښمنانو ته د قوي مصنوعي ځیرکتیا د چپونو صادرات بند کړي.
دا قانون همدارنګه چین ته د بلیک ویل د Nvidia د لوړې کچې چپونو په بشپړ ډول پلور لږترلږه د دوو کلونو لپاره منع کوي او دا به د صادراتو اوسنی کنټرول په قانون کې د مصنوعي ځیرکتیا د څارنې قانون (AI Overwatch) قانون معیاري کړي.
دا هیئت په غوڅ اکثریت سره د هغه اقدام د پرمختګ لپاره رایه ورکړه چې قانون جوړونکو ته به فرصت ورکړي چې د چین، روسیې او ایران په څیر هیوادونو ته د چپونو په صادراتو په داسې پروسه کې ارزونه وکړي، چې د بهرنیو وسلو د خرڅلاو د کانګرس نظارت ته ورته وي.
پر دې لایحې باندې د سپینې ماڼۍ د مصنوعي ځیرکتیا او د کریپټو کارنسي د کارپوه ډیویډ ساکس له خوا سختې نیوکې شوې دي، چې ادعا کوي دا په نامناسب ډول د ولسمشر ټرمپ واک محدودوي.
د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رییس براین ماسټ د دې لایحې ملاتړ کوي، د چهارشنبې په ورځ وویل، "که موږ یو څه بل هیواد ته وپلورو چې کولی شي هغوی ته د جګړې په ډګر کې ګټه ورسوي، نو دوی باید کانګرس خبر کړي."
ماسټ زیاته کړه چې "دا لایحه به د پرمختللو مصنوعي ځیرکتیا چپونو په اړه د کانګرس لخوا ورته څارنه رامینځته کړي چې چین، روسیې، ایران، شمالي کوریا او کیوبا ته د پلور لپاره غوښتل شوي دي. ولې؟ ځکه چې د مصنوعي ځیرکتیا چپونه زموږ د دښمنانو د پوځونو لخوا هغومره کارول کیږي لکه څنګه چې زموږ د پوځ لخوا کارول کیږي."
دا قانون لا هم د استازو جرګې او سنا لخوا په بشپړه توګه تصویب ته اړتیا لري.
که دا لایحه تصویب شي، نو دا به د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې او د سنا د بانکدارۍ کمیټې ته ۳۰ ورځې وخت ورکړي چې ارزونه وکړي او په احتمالي توګه چین او نورو متخاصمو هیوادونو ته د پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا د چپونو د صادرولو لپاره جوازونه بند کړي.
په دې هئیت کې ډموکراټانو د مصنوعي ځیرکتیا د څارنې د قانون ملاتړ وکړ، چې ځینو یې تیره میاشت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې په اړه ناخوښي څرګنده کړې وه چې چین ته یې د Nvidia د ډیرو قوي H200 چپونو پلور ته اجازه ورکړه.
په لایحه کې مشخص شوي چې "د اندیښنې وړ په هیوادونو" کې روسیه، ایران، شمالي کوریا، کیوبا او وینزویلا شامل دي.
سربیره پردې، دا قانون به د متحدو ایالتونو د سوداګرۍ وزارت څخه هم غوښتنه وکړي چې قانون جوړونکو ته یو بشپړ او مفصل غوښتنلیک چمتو کړي چې ښیې چې چپونه به د متحدو ایالتونو د مخالفینو لخوا ترسره شوي نظامي، استخباراتو یا څارنې پروګرامونو لپاره ونه کارول شي.
ماسټ د چهارشنبې په ورځ د کمیټې د رایې ورکولو دمخه وویل:"دا د پوځې جګړې راتلونکي په اړه دی. دا پرمختللي چپونه باید د هر بل پوځي اړوند سیسټمونو په څیر د ورته څارنې لاندې وي."
فورم \ دبحث خونه