سپینه ماڼۍ: زرګونه امریکایان په خوندي توګه د منځني ختیځ څخه وتلي

سپینه ماڼۍ وایي چې څه باندې نهه زره امریکایي وګړي په خوندي توګه له منځني ختیځ څخه بېرته متحدو ایالتونو ته راستانه شوي دي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې، په دې کسانو کې څه باندې ۳۰۰ تنه یې له اسرائیل څخه راستانه شوي دي.
واشنګټن په داسې حال کې له سیمې څخه د امریکایي وګړو پر ایستلو کار کوي چې ترکیې ویلي یو ایراني میزایل یې شنډ کړی دی.
د متحدو ایالتونو حکومت اعلان کړی چې د هغو امریکایانو لپاره چې مرستې ته اړتیا لري، د چارټر شویو پروازونو، پوځي الوتنو او ځمکنیو لارو په ګډون، د ترانسپورټ ګڼې لارې موجودې دي، څو هغو ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي چې ممکن خپل هوايي ډګرونه پرانیزي.
د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر، مارکو روبیو، د سه شنبې په ورځ وویل چې حکومت په منځني ختیځ کې شاوخوا ۱۶۰۰ هغه امریکایان تثبیت کړي چې له سیمې څخه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري.
سپینې ماڼۍ له امریکایانو غوښتي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت step.state.gov ویبپاڼه کې ځانونه راجستر کړي. دغه راز، امریکایي وګړي کولای شي چې څلورویشت ساعته د دې وزارت ۱۲۰۲۵۰۱۴۴۴ شمېرې ته زنګ ووهي.
په داسې حال کې چې د ایران پر ضد پوځي عملیات د پنځمې ورځې لپاره هم دوام لري، د متحدو ایالتونو حکومت "جدي امنیتي خطرونو" ته اشاره کړې ده. ترکیې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ناټو ځواکونو یو ایراني میزایل مخکې له هغې چې خپل هدف ته ورسېږي، شنډ کړ.
په ترکیه کې د متحدو ایالتونو سفارت له امریکایي وګړو غوښتي چې د ترکیې د هغو سیمو په ګډون چې له ایران، عراق او سوریې پولې ته نږدې دي، د دغه هېواد سوېل ختیځ ته له سفر کولو ډډه وکړي.
په ورته وخت کې، د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې د امریکا قونسلګریو غیرضروري کارکوونکو او د هغوی د کورنیو غړو ته امر کړی چې له هغه هېواد څخه ووځي.
دې وزارت په قبرس کې هم د متحدو ایالتونو غیرضروري حکومتي کارکوونکو او د هغوی د کورنیو غړو ته اجازه ورکړې چې له هغه هېواده ووځي.
مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ وویل چې په دوبۍ کې د متحدو ایالتونو قونسلګرۍ ته نږدې د یوې ایراني بېپیلوټه الوتکې له برید وروسته، چا ته زیان نه دی رسېدلی.
په ورته وخت کې، د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې هم د متحدو ایالتونو پر سفارت د دوو ایراني بېپیلوټه الوتکو د بریدونو له امله اور ولګېد، خو مرګ ژوبله یې نه درلوده.
