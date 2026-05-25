امریکایان د خپلو سرتېرو د سرښندنو د یاد او درناوي ورځ نمانځي

امریکایان نن دوشنبه (مۍ ۲۵) د خپلو امنیتي ځواکونو د سرښندنو او قربانیو د یاد او درناوي مراسم په ځای کوي.
په دې ورځ په متحدو ایالتونو کې رسمي رخصتي وي.
ټاکل شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به واشنګټن ډي سي ته نژدې د «ارلینګټن په ملي هدیرې» کې د سرتېرو په قبرونو د ګلونو ګېډۍ کېږدي او بیا به وینا هم وکړي.
په واشنګټن ډي سي کې به د وژل شویو سرتېرو د یاد او درناوي لپاره رسم ګذشت هم کېږي، د شپې به د شمعو د بلولو مراسم هم په ځای کېږي او دا ډول نورې غونډې هم ترتیب شوي دي.
د یاد او درناوي تر ورځې مخکې د متحدو ایالتونو ځواکونو د ارلینګنټن په ملي هدیرې کې په ۲۶۰زره قبرونو باندې د امریکا ملي بیرغونه کېښودل.
د متحدو ایالتونو د جګړې وزیر پټ هګسیت د دغې ورځې په مناسبت په خپل ایکس حساب کې لیکلي دي: «موږ به تل د هغوی د سرښندونو سره ژوند وکړو، د یاد درناوی به یې وکړو او هېڅکله به هغه امریکایان هېر نه کړو چې درنه بیه (ستره قرباني) یې پرې کړې ده.»
د سرتېرو د سرښندونو د یاد ورځ په ۱۸۶۰ کال کې د متحدو ایالتونو له کورنیو جګړو څخه وروسته پيل شوه او کانګرس په ۱۸۸۸ کې دا ورځ په رسمیت وپېژندله.
