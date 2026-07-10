سنټکام: ایران د هرمز په تنګي کنټرول نه لري

د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ مرکزي قوماندانۍ اعلان کړی چې ایران د هرمز تنګی نه کنټرولوي.
سنټکام د جمعې په ورځ [جولای ۱۰مه] په خپلې اېکس پاڼې کې په یو لنډ پیغام کې د ایراني رسنیو هغه ادعادوې رد کړې چې ګواکې د هرمز تنګي له لارې تګ راتګ یوازې د هغو لارو کېږي چې د ایران لخوا ټاکل شوې دي.
سنټکام دغه ادعا ناسمه بللې او لیکلي، "ایران د هرمز تنګی نه کنټرولوي. د مې میاشتې راهیسې، امریکا پوځیانو د دې مهم نړیوال سوداګریز دهلیز له لارې د ۸۰۰ څخه د زیاتو سوداګریزو کښتیو او ۳۸۰ میلیونه بېرل خامو تیلو په بریالي انتقالولو کې مرسته کړې ده."
په همدې حال کې د امریکا یوه دفاعي چارواکي د چهارشنبې په ورځ په یوې جلا تبصرې کې امریکا غږ ته ویلي وو چې امریکايي پوځیانو پدي تیرو څو ساعتونو کې پر ایران کوم برید نه دی کړی.
تر دې مخکې ازادو سرچینو د ایران په بېلابېلو برخو کې د چاودونو خبر ورکړی و خو د چاودونو د علت په اړه یې څه نه و ویلي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن ډوجارېک د پنجشنبې په ورځ [جولای ۹مه] په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې ډېپلوماسۍ ته بېرته راستنېدل ډېر اړین دي.
ډوجارېک وویل، "د سیمې د ثبات، د نړیوال حالت او د نړیوال ثبات په خاطر، ډیپلوماسۍ ته بېرته راستنېدل بېړنۍ اړتیا ده."
د وضعیت څخه باخبرې یوې سرچینې د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې قطري منځګړي په ایران کې دي او له ایراني چارواکو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د پراخو خبرو اترو د دوام لپاره د شرایطو په رامنځته کولو بوخت دي. سرچینې ویلي چې دا خبرې اترې له متحدو ایالتونو سره په همغږۍ کې ترسره کیږي اما واشنګټن پدې اړه رسماً کومه تبصره نه ده کړې.
پر سوداګریزو کښتیو د ایران د بریدونو په ځواب کې د متحدو ایالتونو پوځ د همدې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په ایران کې ګڼ اهداف په نښه کړل.
سنټکام وویل چې ځواکونو يي د چهارشنبې په ورځ د ایران په ساحلي سیمو کې شاوخوا ۹۰ او د سه شنبې په ورځ ۸۰ پوځي اهداف په نښه کړل.
د متحدو ایالتونو ولسمشر مخکې له مخکې ایران ته خبرداری ورکړی چې د هر برید ځواب به په شلو بریدونو ورکوي او ده ته د تهران سره د واشنګټن مؤقتي اوربند پای ته رسېدلی دی.
د ایران د ملي امنیت شورا مشر محمد باقر ذولقدر په یوې اعلامیې کې چې ایران دولتي رسنیو خپره کړې ویلي چې د خپل هېواد پر زیربناوو به هر ډول برید ته ځواب ووايي او اسرائیل به هم له ځوابه خوندي پاتې نشي.
فورم \ دبحث خونه