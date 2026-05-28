امریکا پر کویټ د ایران برید د 'اوربند ښکاره نقض' بللی

د امریکا مرکزي قومندانۍ یا سنټکام په کویټ باندې د ایران د بالستیک توغندي برید چې د هغه هیواد د پوځ له خوا شنډ شوی دی، له اوربند څخه د ایران ښکاره سرغړونه بللې ده.
مرکزي قومنداني وايي چې متحده ایالات او سیمه ایز شریکان وضعیت تر څار لاندې لري.
د امریکا مرکزي قومندانۍ د چهار شنبې په ورځ (مې ۲۷) په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د کویټ ځواکونو د ایران هغه بالستیک توغندی په بریالي دول شنډ کړ چې د یاد هیواد په طرف توغول شوی وو. سنټکام ویلي دي چې دا د ایران د رژیم له خوا د اوربند ښکاره نقض دی.
سنټکام په خپل پیغام کې زیاته کړې چې امریکایي ځواکونو د ایران پنځه ډرونونه چې د هرمز تنګي شاوخوا تهدید ګڼل کیدل، هم له منځه وړي دي.
سنټکام دا هم ویلي چې په بندر عباس کې د کنټرول یو مرکز چې د یوې بې پیلوټه الوتکې د توغولو په حال کې وو هم په نښه کړی دی.
د ایران سپاه پاسداران چې د متحدو ایالتونو له خوا د ترهګر ګارډ په توګه ګڼل کیږي، ویلي دي چې په بندر عباس کې یې د امریکا د برید په ځواب کې کویټ په نښه کړی دی.
خو د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلی دي چې امریکایي ځواکونه او د واشنګټن متحدین وضعیت تر څار لاندې لري او د ایران له غیر موجه بریدونو څخه به د خپلو پوځیانو او ګټو ساتنې ته دوام ورکړي.
بلخوا د متحدو ایالتونو د مالیې وزیر سکاټ بیسنټ نن پنجشنبې (مې ۲۸) په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي، عمان دې په دې وپوهیږي چې متحده ایالات به هر هغه اړخ چې د هرمز په تنګي کې د حق العبور تسهیل وکړي، په کلکه هدف وګرځوي. نوموړي زیاته کړې که هر شریک د هرمز په تنګي کې حق العبور واخلي، مجازات به شي.
متحدو ایالتونو تل د ایران له خوا د هرمز په تنګي کې د حق العبور له اخیستلو سره مخالفت کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د جمعې په ورځ د یوه رسمي سفر په ترځ کې واشنګټن ته راځی او د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ملاقات کوي.
په دې اعلامیه کې دا ندي ویل شوي چې آیا د متحدو ایالتونو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به د ایران په مسله بحث وکړي که نه خو پاکستان د متحدو ایالتونو او ایران د جګړې د پیل راهیسې د دواړو طرفونو ترمنځ د یوې هوکړې د ترلاسه کیدو لپاره هڅې کړي دي.
بلخوا ولسمشر ټرمپ د چهار شنبې په ورځ (مې۲۷) د کابینې په غونډه کې د ایران په اړه روښانه پیغام درلود. هغه وویل که ښه هوکړه ترلاسه نشي، هیڅ هوکړه به ونشي.
