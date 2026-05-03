د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لمړي خبرونه

ټرمپ: ایران تراوسه د خپلو کړنو 'درنه بیه' نده پرې کړې

U.S. President Donald Trump boards Air Force One en route to Palm Beach International Airport, at Joint Base Andrews
U.S. President Donald Trump boards Air Force One en route to Palm Beach International Airport, at Joint Base Andrews

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې تهران واشنګټن ته خپله طرحه لېږلې او دی يي په مطالعې بوخت دی.

ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ [مې دویمه] خبریالانو ته ویلي چې د "معاملې په مفهوم" پوه دی اوس به د ایراني طرحې "کره متن" ولولي.

ولسمشر ټرمپ د ایران په وړاندې د پوځي بریدونو د بیا پیل کولو په تړاو ویلي: "که دوی [ایران] بد چلند وکړي، که کوم بد کار وکړي، اوس وبه ګورو. یقیناً د داسې یو څه پېښ کېدل شوني دي."

د ګڼو راپورونو له مخې، ایران پخپل تازه وړاندیزونو کې چې د پاکستان له لارې یې استولي، پر هغه څه ټینګار کړی چې تهران یې خپلې "سرې کرښې" بولي.

د تازه طرحې جزئیات د رسنیو سره شریک شوي ندي خو تېره اونۍ ځېنو رسنیو راپور ورکړی و چې ایران متحده ایالتونو ته نوې طرحه وړاندې کړې چې له مخې یي د هرمز تنګي د خلاصېدو او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه شوې اما د اټومي پروګرام په اړه بحث د مذاکراتو نورو پړاوونو ته پرېښودل شوی دی.

د متحدو ایالتونو ولسمشر خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو وروسته، په خپل تروټ شویل ټولنیز حساب کې لیکلي چې "دا تصور نشم کولی چې دا [د ایران طرحه] د منلو وړ وي، ځکه هغوی تر اوسه د هغه څه لپاره چې په تېرو ۴۷ کلونو کې یې له بشریت او نړۍ سره کړي، کافي دروند قیمت نه دی ورکړی."

د ایران د باقي راکټي وړتیاوو ختمول

د متحدو ایالتونو ولسمشر د ایران د راکټي وړتیاوو په ختمولو ټینګار کړی دی.

د ایران د توغنديو جوړولو د پاتې ۱۵٪ وړتیاوو د له منځه وړلو په اړه ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي: "غواړم چې دا له منځه یوسم. دا به د هغوی لپاره د بیا رغونې یو پیل وي او هو، زه غواړم چې دا له منځه یوسم."

له بلې خوا، د متحدو ایالتونو د مرکزي قوماندانۍ (سنټکام) مشر براد کوپر د شنبې په ورځ د عرب په سمندر کې د مېشتو امریکايي پوځیانو سره کتلي او غوره پوځیان یې ستایلي دي.

سیمې ته د کوپر سفر او د امریکایي ځواکونو سره یې لیدنه په داسې حال کې کیږي چې ده د پنجشنبې په شپه په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ایران پر وړاندې د احتمالي پوځي اقدام په تړاو خپل نوي پلانونه توضیح کړي دي.

د راپورونو له مخې، د متحدو ایالتونو ولسمشر به دغو پلانونو ته په کتو خپله وروستۍ پرېکړه اعلان کړي. ټرمپ له دې وړاندې د هرمز تنګي د محاصرې پر دوام ټینګار کړی و.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG