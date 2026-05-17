ایران ته د ټرمپ خبرداری؛ 'وخت په تېرېدو دی، چټک شئ'

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته تازه خبرداری ورکړی چې په چټکۍ لاس په کار شي ځکه چې "وخت په تېرېدو دی."
ټرمپ د یکشنبې په ورځ [مې ۱۷مه] د تروت سوشیل په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې "د ایران لپاره وخت تېرېږي، غوره به وي چې په چټکۍ حرکت وکړي، که نه نو هېڅ به ترې پاتې نه شي."
د متحدو ایالتونو ولسمشر ندي په ډاګه کړي چې ایران به له کومو پایلو سره مخ شي خو دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د واشنګټن او ایراني رژیم ترمنځ شخړې دوام لري او د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې په ماتېدونکي حالت کې دي.
د یو بل خبر له مخې، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د یکشنبې په ورځ په تهران کې د ایران د پارلمان له مشر محمد باقر قالیباف سره کتلي دي.
د ایران حکومت ته نږدې یوه خبري آژانس لیکلي چې نقوي د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان سره هم کتلي دي.
د پاکستاني او ایراني چارواکو غونډه وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ ایران او امریکا په منځني ختیځ کې د شخړو د هوارولو په اړه د یو بل وروستي وړاندیزونه رد کړل.
په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالتونو مرکزي قوماندانۍ (سنټکام) وايي چې امريکايي پوځیانو تراوسه پورې د هرمز په تنګي کې د روانې محاصرې په ترڅ کې د ۸۱ سوداګریزو کښتیو د حرکت لار بدله کړې ده.
سنټکام د یکشنبې په ورځ په خپلې اېکس پاڼې کې لنډ پیغام خپور کړی او لیکلي چې "د مې تر ۱۷مې پورې، امریکایي ځواکونو د اجرااتو د ډاډمنولو لپاره د ۸۱ سوداګریزو کښتیو لار بدله کړې او څلور کښتۍ یې له کاره غورځولې دي."
امریکايي پوځیانو ویلي چې د هرمز تنګي محاصره لاهم دوام لري.
