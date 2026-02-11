ولسمشر ټرمپ نن د اسرائیل له لومړي وزیر سره ملاقات کوي

امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر، ډونالډ ټرمپ، نن چهارشنبه ( د فبرورۍ ۱۱) په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل د لومړي وزیر، بنیامین نتنیاهو، کوربه دی.
د دواړ مشرانو ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې کیږي، چې متحده ایالتونه او اسرائیل، په دې غور کوي چې څنګه د ایران د اسلامپاله رژیم له ګواښونو سره مقابله وکړي.
په تېر یوه کال کې دا شپږم ځل دی چې ولسمشر ټرمپ د اسرائیل د لومړي وزیر کوربه توب کوي.
نتنیاهو د سهشنبې په ورځ ناوختي د سپینې ماڼۍ ترڅنګ په بلیر هاوس کې د ټرمپ له ځانګړي استازي، سټیو ویتکاف، او د هغه د غیر رسمي سلاکار جیرډ کوشنر سره ولیدل.
د بنیامین نتنیاهو د اېکس د ټولنیري شبکې په حساب کې د دې ملاقات انځور هم خپور شوی او ویل شوي چې ویتکاف او کوشنر اسرائیلي لوري ته د هغو غیر مستقیمو خبرو اترو د لومړي پړاو په اړه تازه معلومات ورکړل چې د تېرې جمعې په ورځ په عمان کې یې له ایراني پلاوي سره ترسره کړې وې.
ټاکل شوې وه چې د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر، مارکو روبیو، د ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل د مشر تر لیدنې مخکې له بنیامین نتنیاهو سره وګوري.
د سه شنبې په ورځ له اسرائیل څخه تر تګ مخکې، نتنیاهو خبریالانو ته وویل چې هغه به ټرمپ ته د اسرائیل دا دریځ وړاندې کړي چې څنګه دا ډاډ ترلاسه شي چې د متحدو ایالتونو او ایران خبرې اترې په سیمه کې سوله او امنیت ته وده ورکړي.
فورم \ دبحث خونه