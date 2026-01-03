ټرمپ: د ونزویلا مشر مادورو د امریکا د 'لویې' حملي وروسته ونیول شو

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د خپلې میرمنې سره یوځای د وینزویلا او د هغه د مشر په وړاندې د امریکا د پراخو عملیاتو وروسته نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی.
ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ (د جنوري ۳مه) سهار د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ټروډو سوشیل کې په یوه پوسټ کې وویل: "امریکا په بریالیتوب سره په وینزویلا باندې یو پراخ برید ترسره کړی او د هغه مشر نیکولاس مادورو د خپلې میرمنې سره یوځای نیول شوی او له هیواده ایستل شوی دی."
ټرمپ زیاته کړه: "دا عملیات د امریکا د قانون پلي کونکو سره په همکارۍ ترسره شوي دي."
هغه عملیات چې د مادورو د نیولو لامل شول د میاشتو میاشتو د امریکا د پراخو پوځي جوړښتونو او په کارابین کې د سمندري شتون زیاتوالي وروسته ترسره شول.
امریکا د مخدره توکو د قاچاق وړونکو د شکمنو کښتیو په وړاندې لسګونه هوایي بریدونه هم کړي دي، چې له ۱۱۰ څخه ډیر د مخدره توکو قاچاق وړونکي یې وژلي دي.
د امریکا چارواکو ویلي چې د مادورو رژیم د مخدره توکو د لیږد اسانتیا برابروي، په شمول د فینټینیل، متحده ایالاتو ته، چې هر کال په سلګونو زره امریکایان وژني.
مادورو او د هغه څو نږدې متحدین په ۲۰۲۰ کال کې د امریکا په یوه محکمه کې د مخدره توکو د ترهګرۍ او د کوکاین د واردولو دسیسې په ګډون د فدرالي تورونو په تور تورن شول.
مادورو د مخدره توکو په قاچاق کې د هر ډول لاس لرلو څخه انکار کړی دی.
په ۲۰۲۰ کال کې، متحده ایالاتو په پیل کې د مادورو د نیولو یا محکومیت لپاره د معلوماتو لپاره تر ۱۵ ملیون ډالرو پورې وړاندیز وکړ، چې د ۲۰۲۵ کال په جنوري کې ۲۵ ملیون ډالرو ته لوړ شو.
د ۲۰۲۵ کال د اګست په ۷ مه، د ټرمپ ادارې د ۵۰ ملیون ډالرو ته نور زیاتوالی اعلان کړ. د دسمبر په ۱۵ مه، ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې په رسمي ډول یې غیرقانوني فینټینیل او هغه مخکیني کیمیاوي توکي چې د ډله ایزې وژنې د وسلو په توګه کارول کیږي، په ګوته کړل. هغه وویل چې غیرقانوني فینټینیل "د مخدره توکو په پرتله کیمیاوي وسلو ته نږدې دی."
ټرمپ د حکم اعلانولو پر مهال وویل:"تر هغه ځایه چې موږ پوهیږو، هر کال له ۲۰۰،۰۰۰ څخه تر ۳۰۰،۰۰۰ پورې خلک مړه کیږي، نو، موږ په رسمي ډول فینټینیل د ډله ایزې وژنې د وسلو په توګه طبقه بندي کوو."
د نومبر په ۱۶مه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د وینزویلا د مخدره توکو یو کارټل، کارټل ډی لاس سولز، چې وزارت یې د مادورو په مشرۍ د بهرني ترهګریز سازمان په توګه نومولی دی. دا اقدام د امریکا حکومت ته اجازه ورکوي چې پر هغه اضافي بندیزونه ولګوي.
مادورو له ۲۰۱۳ کال راهیسې د وینزویلا د پخواني ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته په واک کې دی.
مادورو د ۲۰۲۴ کال د ټاکنو وروسته د بریا ادعا وکړه، خو متحده ایالاتو دا ادعا رد کړه او د اپوزیسیون سیاستوال اډمونډو ګونزالیز یې د ګټونکي په توګه په رسمیت وپیژند.
