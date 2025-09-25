د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبيو وايي، دا یو تاریخي فرصت دی چې سوریه او لبنان د ایران او د حزبالله د ترهګرې ډلې له نفوذ څخه پرته ثبات ومومي، هغه وايي دا داسې یو فرصت چې دوه کاله مخکې یې تصویر هم نه کېده.
روبيو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هېوادونو، چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، بحرین او کویټ پکې شامل دي، د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د لیدنې پر مهال وکړې.
هغه خپلو سیالانو ته وویل: "له څو اړخه چې ورته وکتل شي، د سوریې ثبات د ټولې سیمې د ثبات په معنی ده. موږ دا مهال ممکن یو تاریخي فرصت ولرو چې په بالقوه توګه داسې څه وکړو ، لکه څنګه مې چې وویل، څو کاله مخکې یې حتی تصور هم نه کېده."
د امریکا دغه جګپوړي ډیپلومات وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیمې له هېوادونو سره کار ته ژمن دی ترڅو سوریې ته "د یو پیاوړي او متحد هیواد د جوړولو لپاره هر ممکنه فرصت برابر کړي ... یو داسې هیواد چې نور د افراطیانو لپاره د عملیاتو مرکز نه وي، نور د بهرنیو لوبغاړو لپاره د عملیاتو مرکز نه وي چې دا د خپلو ګاونډیانو په وړاندې د بریدونو او د بې ثباته کولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره وکاروي."
روبيو وویل، دې ته ورته تاریخي فرصت په ګاونډي هیواد لبنان کې هم شته. هغه ټینګار وکړ چې امریکا ژمنه ده چې هلته د ایران او حزبالله له نفوذه د یوه ازاد او پیاوړي لبنانی دولت ملاتړ وکړي.
هغه وویل چې متحده ایالتونه د "پرانیستو سترګو سره د ایران د رژیم د بې ثباته کولو فعالیتونه" څاري.
روبیو وویل: "له بده مرغه، [ایران] د هغو مشرانو لخوا رهبري کیږي چې زموږ په نظر، د خپلو خلکو لپاره د سوکالۍ رامینځته کولو په پرتله د انقلاب او د بې ثباتۍ په صادرولو کې ډیره لیوالتیا لري."
"او لکه څنګه چې ولسمشر پرون [سه شنبه] په خپلې وینا کې وویل، موږ نشو کولی په نړۍکې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړي هیواد ته اجازه ورکړو چې د اټومي وسلې په څیر د ډله ایزې وژنې وسلې ترلاسه کړي."
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر ۲۴مه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د هغه هیواد "هیڅکله د اټومي بم جوړولو هڅه نه ده کړې او هیڅکله به یې هڅه ونه کړي."
امریکایي سناتور ټام کاټن د پزشکیان د ادعا په ځواب کې وویل، "دا دروغ دي."
کاټن د ایکس په ټولنیزې شبکې کې په یوه پوسټ کې وویل: "ولسمشر ټرمپ او زموږ پوځ د جون په میاشت کې د ایران اټومي پروګرام ته لوی ګوزار ورکړ. موږ هیڅکله اجازه نه شو ورکولی چې دا رژیم اټومي وسله ترلاسه کړي."
بل پلو د سولې د ماموریتونو لپاره د امریکا استازي سټیف وېټکاف وویل که له ایران سره خبرې ناکامه شي، د بندیزونو بیا پلي کول یا "د ماشې میکانیزم" پر بنسټ دبندیزونو بیا لګول غوره عمل ګڼل کیږي.
هغه وویل: "زه وایم چې ایران اوس په یوه سخت وضعیت کې دی. د ماشې میکانیزم بندیزونه به په دوو یا دریو ورځو کې پلي شي، او زه فکر نه کوم چې موږ دا هیله لرو چې هغوی ته زیان ورسوو. خو زموږ هیله دا ده چې یو دایمي حل ته ورسېږو او د ماشې د میکانیزم د بندیزونو په سر خبرې وکړو، او که و نهشو، نو دا بندیزونه به پلي شي. دا هغه درمل دي چې اوسني وضعیت ته برابر دی."
وېټکاف زیاته کړه چې د اسراییلو او د حماس ترهګرې ډلې ترمنځ د غزې پر شخړه کې "د پرمختګ" هیله شته، او دا پرمختګ ممکن په راتلونکو ورځو کې وشي.
هغه تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سهشنبې په ورځ له عربي او اسلامي هېوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې د ۲۱ مهمو ټکیو پلان وړاندې کړی دی.
نوموړي وویل: "موږ هیلهمند یو، او حتی دا ویلای شم چې ډاډمن یو، چې په راتلونکو ورځو کې به وکړای شو د یو ډول پرمختګ اعلان وکړو."
