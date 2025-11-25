امریکا د اوکراین سره د روسیې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته دوام ورکوي

په اوکراین کې د روسیې د تیري کوونکي جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالتونو نوې هڅې پیل شوي. د امریکا د پوځ د ملکي چارو منشي ډان ډریسکول په ابوظبي کې د روسیې د چارواکو سره د سولې موافقې ته د رسیدو په هڅو بحث کوي.
د ډریسکول ویاند، د امریکا د پوځ ډګرمن جیف ټولبرټ وویل، "د دوشنبې ورځې په پای او د سې شنبې په ورځ، ډریسکول او د هغه ټیم د روسیې له پلاوي سره په اوکراین کې د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو اترو بوخت وو."
خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دا غونډه د یکشنبې په ورځ په ژینو کې د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته وشوه، چې په ترڅ کې یې دوی د جګړې د پای ته رسولو لپاره د "تازه او اصلاح شوي" چوکاټ مسوده جوړه کړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ټرمپ د ادارې لخوا وړاندې شوي د سولې پلان په اړه په خبرو اترو کې د امریکايي پلاوي مشري وکړه.
د لومړني پلان افشا شوي جزئیات د لویدیځو رسنیو لخوا خپاره شوي، خو نه امریکا او نه هم اوکراین د دي پلان محتوا خپره کړي ده.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دوشنبې په ورځ ناوخته د ژینو د خبرو اترو په اړه وویل: اوس، د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اړینو ګامونو لست عملي کیدی شي."
د زیلینسکي لوړ پوړي سلاکار، رستم عمروف، د ایکس پر ټولنیزې رسنۍ کې لیکلي، "زموږ پلاوي په ژنیو کې د بحث شوي تړون د مهمو شرایطو په اړه ګډ تفاهم ته ورسیدل."
هغه یادونه وکړه چې اوکراینیان هیله لري چې د زیلینسکي لپاره متحدو ایالتونو ته سفر تنظیم کړي ترڅو "وروستی ګام بشپړ کړي او له ولسمشر ټرمپ سره یوې موافقې ته ورسیږي."
د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ "غواړي چې دا معامله بشپړه شي او دا جګړه پای ته ورسیږي."
