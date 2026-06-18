ټرمپ: طالبان د واشنګټن د رضایت ترلاسه کولو لپاره "غوړه مالي" کوي

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې طالبان د واشنګټن د رضایت د ترلاسه کولو لپاره "غوړه مالي" کوي، ځکه د هغه په وینا د هغه اداره یو ځل بیا د نړۍ په کچه د امریکا دریځ پیاوړی کړی او امریکا يې بیرته داسې یو هیواد جوړ کړی چې نړي ورته درناوی کوي.
ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د جي۷ صنعتي هېوادونو د مشرانو د سرمشریزې له پای وروسته په خبري کنفرانس کې د افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو پر وتلو نیوکه وکړه او دا يې شرمونکی شاتګ وباله
ښاغلي ټرمپ وویل، "وګورئ چې په بېلابېلو ځایونو کې څه پېښ شول. هغه ناوړه شاتګ چې دوی له افغانستانه وکړ، تجهیزات یې هلته پرېښودل. دوی تر هېڅ فشار لاندې نه وو او کولی شول دا کار په ډېرې حوصلې کولی شوی."
ټرمپ زیاته کړه چې دی هم له افغانستانه د امریکايي ځواکونو د ایستلو پلوی و، خو په وینا یې دا کار باید په عزت او وقار ترسره شوی وای.
هغه وویل: "ما هم غوښتل چې ووځو، خو موږ غوښتل په عزت او ویاړ ووځو او سل سلنه تجهیزات له ځان سره یوسو. ما به حتی خیمې هم راوړې وای. خو هغوی راغلل او هر څه یې پرېښودل. هغوی ډېر تجهیزات شاته پرېښودل. زه به هغه تجهیزات بېرته ترلاسه کړم. اوس موضوع تر ډېره سمبولیکه ده، ځکه تجهیزات یو څه زاړه شوي، خو ښايي ټول یې بېرته ترلاسه کړم. افغانستان موږ ته چاپلوسي کوي."
د بګرام او پاتې تجهیزاتو په اړه د ټرمپ دریځ
ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د پاتې امریکايي پوځي تجهیزاتو د بېرته ترلاسه کولو غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې امریکا باید د بګرام هوايي اډې کنټرول په خپل لاس کې ولري.
هغه د ۲۰۲۵ کال په سپتمبر میاشت کې په ټروت سوشیل کې لیکلي وو: "که افغانستان د بګرام هوايي اډه هغو کسانو ته چې جوړه کړې یې ده، یعنې امریکا ته، بېرته ورنه کړي، نو بدې پېښې به رامنځته شي."
ټرمپ د روان کال په فبرورۍ میاشت کې هم ویلي وو چې د امریکا د دفاع وزیر پیت هېګسېت ته یې سپارښتنه کړې څو په افغانستان کې د پاتې امریکايي وسلو او تجهیزاتو د بېرته راوستلو امکان وڅېړي. ولسمشر ټرمپ په هغه وخت کې ویلي وو چې کله طالبان په امریکايي پوځي وسایطو کې ویني، نو "غوسه" کېږي.
د طالبانو غبرګون
طالبانو د ټرمپ د پخوانیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې پاتې امریکايي وسلې او تجهیزات د جګړې "غنیمت" دي او دوی به د افغانستان د امنیت او دفاع لپاره ترې کار اخلي. د طالبانو چارواکو ټینګار کړی چې دغه تجهیزات د افغانستان شتمني ده او بېرته به ونه سپارل شي.
د بګرام هوايي اډې اهمیت
د بګرام هوايي اډه د کابل په شمال کې شاوخوا ۴۴ کیلومتره واټن لري او د امریکا او ناټو د شل کلن پوځي حضور پر مهال د امریکايي ځواکونو اصلي قومانده او عملیاتي مرکز و. په دې اډه کې یو لوی زندان هم موجود و چې زرګونه بندیان، په ځانګړې توګه د طالبانو غړي، پکې ساتل کېدل. امریکايي ځواکونو د ۲۰۲۱ کال د جولای په دویمه نېټه بګرام هوايي اډه پرېښوده او د هغه وخت د افغانستان د حکومت دفاع وزارت ته یې وسپارله. د افغانستان څخه د امریکا له وتلو نږدې پنځه کاله وروسته هم د بګرام هوايي اډې او پاتې امریکايي تجهیزاتو موضوع د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د بحث وړ موضوعاتو څخه ګڼل کېږي.
فورم \ دبحث خونه