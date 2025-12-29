ټرمپ: اوکراین او روسیه د سولې تړون ته «تر بل هر وخت ډېر نږدې» شوي

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې اوکراین او روسیه د خپلې شخړې د پای ته رسولو لپاره د سولې تړون ته اوس «تر بل هر وخت ډېر نږدې» شوي دي.
ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یکشنبې په ورځ یې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زېلنسکي سره خبرې وکړې، خو زیاته یې کړه چې لا هم څو ستونزمنې مسلې پرځای پاتی دي چې باید حل شي.
د امریکا ولسمشر ټرمپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زېلنسکي سره وروسته له هغې چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې جلا ټیلیفوني خبرې وکړې، د فلوریډا په ایالت کې مارالاګو په نوم پخپل استوګنځي کې وکتل.
ولسمشر ټرمپ ددې ټیلیفوني خبرو په اړه پخپلې تولنیزې شبکې «ټروت سوشیل» کې لیکلي چې دا خبرې «ډېرې ګټورې» وې.
ولسمشر ټرمپ له زېلنسکي سره د خبرو وروسته په یوې خبري غونډه کې، د امریکا په مشرۍ د هغو هڅو یادونه وکړه چې هدف یې په اوکراین کې د روسیې له خوا د پارونکې جګړې پای ته رسول دي، او ویې ویل: «موږ کېدای شي ډېر نږدې شوي واوسو.»
ولسمشر ټرمپ وویل: «یو یا دوه ډېر لانجمن مسایل پر ځای پاتې دي، خو زما په اند موږ ډېر ښه روان یو. نن مو ډېر پرمختګ وکړ، خو په حقیقت کې دا پرمختګ د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې شوی دی. دا د یوې ورځې کار نه دی. دا ډېره پېچلې موضوع ده.»
اوکراین مخکې روښانه کړې ده چې د سولې د هر ډول تړون په چوکاټ کې به روسیې ته د خپلې خاورې د سپارلو غوښتنه رد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدارنګه زیاته کړه چې امریکا او اوکراین تر ډېره د جګړې د پای ته رسولو د یوه چوکاټ پر تړون سره سلا دي.
د اوکراین ولسمشر زېلنسکي ددې خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل: «موږ د سولې د چوکاټ ټول اړخونه وڅېړل»، او زیاته یې کړه چې «د شلو مادو په یوه سولهییز پلان کې ۹۰ سلنه هوکړه تر لاسه شوې ده.»
دا شل ماده ایز پلان د امریکا له خوا د نومبر په میاشت کې د چمتو شوي چوکاټ یوه اصلاح شوې بڼه څرګندوي.
ټرمپ خبریالانو ته وویل چې لا هم باور لري چې د هغه روسي سیال، پوتین، د جګړې د پای ته رسولو په اړه «ډېر جدي» دی. هغه وویل چې راتلونکې څو اوونۍ ښايي دا په ډاګه کړي چې ایا دا خبرې به بریالۍ شي او که نه.
ولسمشر ټرمپ وویل: «زما په اند، په څو اوونیو کې به موږ پوه شو چې نتیجه به څه وي.»
