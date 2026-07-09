د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
امریکا

امریکا وايي د چین د بالستیک میزایلو ازمایښت د ۳۰زرو ځواکونو ګډ تمرینات نه بدلوي

د متحدو ایالتونو پوځ وایي چې په جنوبي ارام سمندر کې د چین له لوري د بالستیک میزایل ازمایل د متحدو ایالتونو په کوربتوب ددغه سمندر په څنډه کې د ۳۰ هېوادونو د سرتېرو په پوځي تمریناتو کې کوم بدلون نه راولي.

دا پوځي تمرینونه د امریکا د هاوایي ایالت په شاوخوا کې کېږي، چې د جولای تر پای پورې به روان وي.

د متحدو ایالتونو د "یو اس اس تیودور روزولټ الوتکې" وړونکې بېړۍ کپتان ویلیم مېتس امریکا غږ ته وویل چې مقاماتو د دوشنبې په ورځ د میزایل له ازموینې وروسته په ګډو تمرینونو کې کوم بدلون نه دی راوستی.

مېتس وویل: "موږ د میزایل په ازمایلو خبر یو. موږ په دوامداره توګه په نړۍ کې پېښې څارو او ځان ډاډه کوو چې په نړۍ کې د روانو پېښو په اړه خبر واوسو."

د فیلیپین د ساحلي ګارډ یو غړي، چې په لومړي ځل د ارام سمندر په څنډې کې د ۳۰ هېوادونو د سرتېرو په پوځي تمریناتو کې برخه لري، امریکال غږ ته وویل چې په نژدې اوبو کې د ازمایل شویو میزایلو د ټوټې د احتمالي غورځېدو په اړه یې احتیاطي اقدمات کړي دي.

د BRP Gabriela Silang د کښتۍ د قوماندې افسر جومارک انګو وویل: "دا اول ځل نه دی، مخکې هم څو ځلې شوې. خو د ساحلي ګارد په توګه زموږ دنده دا ده چې عامو خلکو ته زموږ په اوبو کې د احتمالي ټوټو د پریوتو په اړه معلومات ورکړو. موږ همدغه راز خپلې ساحلې ټولنې چمتو کوو او خبر ورکوو چې د احتمالي خطر مخه ونیول شي."

د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ د بالستیک میزایل د ازمایلو په اړه انتقادونه رد کړل او خبریالانو ته یې وویل چې دا د چین د روزنې د پروګرام یوه برخه ده.

هغه وویل: "د چین اړخ په خپل وخت او مخکې له مخکې متحده ایالتونه او نور هېوادونه په دې اړه خبر کړي وو چې دا د چین د پوځ رښتینولي او شفافیت څرګندوي."

استرالیا، جاپان او نیوزلنډ هم د چین له لوري د بالستیک میزایل په ازمایښت انتقاد کړی دی، د چین د بهرنیو چارو وزیرې پیني وونګ ویلي دي چې دا کار "سیمه بې ثباته کوي."

د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت له چین څخه غوښتي دي چې "د وسلو د مانا لرونکي کنترول په مذاکراتو ګډ شي او د ټولو بین القاره يي بالستیک میزایل او فضايي توغوونې په اړه د اطلاع رسوونې منظمو ترتیباتو ته ژمن شي."

د متحدو ایالتونو د پاسیفک قومنداني وایي چې ارام سمندر په څنډې کې د ۳۰ هېوادونو د سرتېرو په پوځي تمریناتو کې ۳۰ کښتۍ، پنځه اوبتلونه، ۱۵ ځمکني ملي ځواکونه، تر ۲۰۲۵ زیاتې الوتکې او تر ۳۰زرو زیات پرسونل برخه لري.

This item is part of

اړوند

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG