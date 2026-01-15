امریکا: ایران ټوله سیمه د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخ کړې او باید د معترضینو غږ واوري

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران اسلامپاله استبدادي رژیم په سیمه کې ګاونډې هېوادونه او د امریکا ګټې په تاوتریخوالي ګواښي. دا پداسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د دوو اوونیو راهیسې روان ملي پاڅون چې د څو لسیزو استبدادي مذهبي واکمنۍ د پای غوښتنه کوي، د رژیم په لاس په زور ځپل کیږي.
د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د فارسۍ ژبې پخپلې ایکس پاڼې د یوې اعلامیې په خپرولو وویل:
«ایرانیانو د ازادۍ او عدالت خپل حق لپاره هر څه په خطر کې اچولي دي. د حکومت ځواب په پوره بې رحمۍ تاوتریخوالی و. او داسې چې ګواکي دا کافي نه وي، حکومت اوس د ګاونډیو هېوادونو او همدارنګه په سیمه کې د امریکا د ګټو او شتمنیو پر ضد هم د تاوتریخوالي ګواښ کوي.»
دا اعلامیه زیاتوي: «دا د ایران د رژیم د چلند تکراري حرکت دی: هغوی تل خبرې اترې پرېښي او تاوتریخوالی یې غوره کړی، که د ایران د ولس پر ضد وي او که د نړۍ پر ضد. د ایران مشران باید د تاوتریخوالي پر ځای د معترضینو غږ ته غوږ ونیسي.»
په داسې حال کې چې د ایران د رژیم لهخوا پر انټرنېټ باندې لګول شوی بشپړ بندیز یوې اوونۍ ته نږدې کیږي، په هغه هیواد کې دننه د هغه پاڅون د وضعیت په اړه چې د ډسمبر پر ۲۸مه پیل شو او د رژیم له خوا د سخت ځواب سره مخ شوی، هیڅ کوم باوري معلومات نشته.
د مظاهره کونکو په وړاندې په کلک ځواب کې د ایراني امنیتي ځواکونو لهخوا ډلهییزې وژنې او نیونې شاملې دي چې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو او هغو ښاري خبریالانو له خوا ثبت شوي چې توانېدلي په وروستیو ورځو کې د انټرنېټ بندیز مات او ځینې راپورونه او انځورونه د بهر له نړۍ سره شریک کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا ته په ایران کې د «ډېرو مهمو سرچینو» لهخوا خبر ورکړل شوی چې «د وژنو بهیر دریدلی دی» او د معترضینو د اعدامولو پلانونه «به عملي نه شي».
د اوونۍ په پیل کې، د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د فارسي ژبي پرایکس پاڼې باندې د عرفان سلطاني د قضیې په اړه معلومات شریک شوي و. سلطاني ۲۶ کلن ایرانی ځوان دی چې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. ویل شوي وو چې هغه له محاکمې پرته د مرګ په سزا محکوم شوی او ټاکل شوې وه د چهارشنبې په ورځ اعدام شي.
ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ، د ټروت سوشل پخپلې ټولنیزې شبکې کی د فاکس نیوز د یوه راپور سرلیک شریک کړ چې پکې لیکل شوي وو:«د ولسمشر ټرمپ د خبرداریو نه وروسته به، اوس نور ایراني مظاهره کونکي د مرګ په سزا نه محکومېږي. همدارنګه نور هم.»
ټرمپ د دې سرلیک په اړه وویل: «دا ښه خبر دی. هیله ده دوام ومومي!»
فورم \ دبحث خونه