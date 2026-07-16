د ټرمپ اداره پر برازیل نوي تعرفې لګوي

د ټرمپ اداره د "امریکا لومړۍ" اقتصادي پالیسۍ د پیاوړتیا په لړ کې د برازیل پر وارداتو د نوو تعرفو اعلان کړیدی.
د امریکا د سوداګرۍ د استازي دفتر ویلي، د جولای له ۲۲مې نېټې څخه به د برازیل پر ډېری وارداتي توکو ۲۵ سلنه تعرفه ولګول شي. دغه تعرفې کې به زرګونه توکي، لکه بوره، کرهنیز ماشینونه، جامې، برېښنايي وسایل، کاغذ او فولاد شامل وي.
خو ځینې مهم وارداتي توکي، لکه د غوا غوښه، قهوه، شات او اوسپنه، به له دې تعرفو مستثنا وي. دا اقدام د ټرمپ ادارې د نوې سوداګریزې ستراتیژۍ لومړنی ګام بلل کېږي، چې د ۳۰۱مې مادې د څېړنو پر بنسټ ترسره کېږي.
واشنګټن وايي، دا څېړنې د هغو هېوادونو پر ضد کېږي چې په ناعادلانه سوداګریزو کړنو تورن دي. امریکا تر دې دمه نږدې ۸۰ ورته څېړنې پیل کړې، او ښايي نور هېوادونه هم له ورته اقداماتو سره مخ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي، د برازیل حکومت "له امریکا سره په ښه نیت خبرې اترې نه دي کړې." نوموړي ټینګار کړی چې د امریکا د اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره د سوداګریزو قوانینو پیاوړی تطبیق اړین دی.
د برازیل ولسمشر لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا دغه تعرفې رد کړې او ویلي یې دي چې دا اقدام هېڅ توجیه نه لري.
د امریکا په څېړنه کې د غیرقانوني ځنګل وهلو او د برازیل د فوري تادیاتو سیستم Pix هم یاد شوی، چې امریکايي چارواکي ادعا کوي د کریډیټ کارت شرکتونه له سیالۍ سره مخ کوي. برازیل دا ټولې ادعاوې په کلکه رد کړې دي.
په ورته وخت کې، د برازیل په اړه د امریکا یوه بله سوداګریزه څېړنه هم روانه ده، چې ټاکل شوې د جولای په ۲۴مه بشپړه شي، او ښايي د نورو تعرفو د لګولو لامل هم شي.
فورم \ دبحث خونه