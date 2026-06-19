بلجیم وايي د اروپایي ټولنې د غونډې لپاره د طالب پلاوي د سفر مخه نشي نیولای

د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت یې داسې کوم قانوني بنسټ نه لري چې د افغانستان څخه د طالبانو یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوري د تنظیم شویو خبرو اترو لپاره بروکسل ته له سفر څخه منع کړي، که څه هم هغه په شخصي توګه د افغانستان د اوسنیو واکمنو چارواکو د استازو له بلنې سره موافق نه دی.
د بهرنیو چارو وزیر ماکسیم پریوو د بلجیم د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمېټې ته د وینا پر مهال، ددې پلاوي غړو ته د ورکړل شویو ویزو په اړه د قانون جوړونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل.
هغه ویلي چې بلجیم د دې سفر د اسانتیا برابرولو مکلف و، ځکه چې دغه غونډې د اروپایي ټولنې تر چتر لاندې کېږي.
د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې په دغو خبرو اترو کې د طالبانو د پلاوي ګډون باید د افغانستان د اوسنیو واکمنو چارواکو د سیاسي رسمیت پېژندنې په معنا تعبیر نه شي.
هغه یو ځل بیا وویل چې بلجیم د دغو چارواکو د رسمي پېژندلو ملاتړ نه کوي او لا هم د هغوی استازو ته د رسمي بلنې سره مخالف دی.
د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې، د اروپایي ټولنې هېڅ غړي هېواد د هغوی حکومت په رسمي توګه نه دی پېژندلی.
خو اروپایي هېوادونو او نړیوالو سازمانونو د بشري مرستو، کډوالۍ، امنیت او بشري حقونو په څېر موضوعاتو کې له طالب چارواکو سره محدودې اړیکې ساتلې دي.
په بروکسل کې د دغو پلان شویو خبرو اترو ترسره کېدل په داسې حال کې دي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي له یوې خوا د افغانستان له اوسنیو واکمنو چارواکو سره ډیپلوماتیک تعامل وساتي او له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو، زده کړو او سیاسي آزادیو پر محدودیتونو خپلې اندېښنې څرګندې کړي.
بلجیمي چارواکي وایي چې د اروپایي ټولنې په کوربتوب دغو خبرو اترو کې ګډون د دوی په پالیسۍ کې د بدلون نښه نه ده، بلکې د هغو موضوعاتو په اړه د اړیکو د دوام اړتیا څرګندوي چې پر افغانستان او اروپا دواړو اغېز لري.
فورم \ دبحث خونه