د ټرمپ ادارې د کډوالۍ د قانون له مخې ۳۶ زره ويزې لغوه کړې

د دې اقدام لامل جنايي فعالیتونه یاد شوي ځکه چې د ټرمپ اداره پر هغو بهرنیو وګړو بندیزونه او سختۍ لا زیاتوي چې امریکا ته د داخلیدو کارتونه لري خو په هېواد کې په جرمونو لاس پورې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو خپرو شویو شمېرنو له مخې، دغې ادارې ۱۶ زره ويزې د الکول يا نشه يي توکو تر اغېز لاندې د موټر چلولو له امله لغوه کړي، ۱۲ زره پر نورو د بریدونو او ۸ زره نور د غلا په جرم د نیول کیدو له امله لغوه شوي دي.
دا ددې ادارې تازه هڅه ده څو پر هغو بهرنیانو فشار زیات کړي چې د امریکا له قوانینو سر غړونه کوي.
د سږ کال د اګست په میاشت کې، د بهرنیو چارو وزارت د څه باندې ۶ زرو هغو محصلینو ویزې لغوه کړې چې د خپل ټاکلي وخت نه زیاته موده پدې هیواد کې پاتې شوي و او همدارنګه د هغو محصلینو ویزې هم لغوه شوې چې د هیواد قوانین یی مات کړي و. پدې کې هم د برید، په نشې کې د موټر چلولو، غلا او د ترهګرۍ ملاتړ پورې تړلي جرایم شامل و.
د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له دغو ۶ زرو ويزو څخه شاوخوا ۴ زره د قانون د ماتولو له امله لغوه شوي، او له نږدې ۲۰۰ نه تر ۳۰۰ ويزې د ترهګرۍ سره د ملاتړ او ددې هیواد د کډوالۍ او تابعیت د قانون له مخې لغوه شوي دي.
دې وزارت هغه مهال وویل: “د هره هغه محصل ويزه چې د ټرمپ د ادارې پر مهال لغوه شوې، لامل یې دا و چې دغه شخص يا قانون مات کړی او يا یې په متحدو ایالاتو کې د ترهګرۍ ملاتړ څرګند کړی.”
د امریکا حکومت دا هم وایي چې د دوی د دوامداره څار په پروګرام کې د هغو ۵۵ میلیونو څخه زياتو بهرنيانو څارنه هم شامله ده چې اوسمهال د امریکا معتبرې ويزې لري.
دا اداره وايي چې د هغو کسانو پېژندل او مخنیوی چې د امریکا ملي امنیت يا عامه خوندیتوب ته ګواښ پېښولی شي، د هېواد د خلکو د خوندي ساتلو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
