کرېس رایټ: امریکا او وینزویلا کولی شي د انرژۍ په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راولي

د امریکا د متحدو ایالتونو د انرژۍ وزیر، کریس رایټ، وايي چې متحده ایالتونه داسې ګامونه اخیستي چې "د وینزویلا خلک او اقتصاد ازاد کړي" او په وینزویلا کې دننه د کاروبارونو ملاتړ وکړي او همدارنګه هغو شرکتونو ته هم لاره هواره کړي چې غواړي دغه هېواد ته داخل شي.
رایټ د چهارشنبې په ورځ وینزویلا ته د خپل درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ وویل چې ده او د ونیزوبلا سرپرست مشرې، ډېلسي رودریګز، په هغه هیواد کې د "سترو طبیعي زیرمو" په اړه خبرې کړي چې په کې نفت، طبیعي ګاز، کان کیندنه او منرالونه شامل دي.
رایټ زیاته کړه چی امریکا او وینزویلا کولی شي په ګډه کار وکړي چې سږ کال په وینزویلا کې د نفتو، طبیعي ګاز او برېښنا په تولید کې "پام وړ زیاتوالی" راولي. هغه زیاته کړه چې دغه هڅې به د وینزویلا د خلکو لپاره د لا زیاتو دندو، لوړو معاشونو او د ژوند د کیفیت د بهتر والي سبب هم شي.
رودریګز د رایټ د سفر هرکلی وکړ او ویې ویل چې دا سفر د لا ډېرو همکاریو لپاره دروازه پرانیزي. هغې همدارنګه د نفتو، ګازو، کان کیندنې او برېښنا د پروژو یادونه وکړه او ویې ویل چې له متحده ایالتونو سره اړیکې به ګټورې، اغېزمنې او د دواړو هېوادونو په ښېګڼې تمامې شي.
د رایټ سفر شاوخوا یوه میاشت وروسته له هغه ترسره کېږي چې امریکايي ځواکونو په کاراکاس کی د وینزویلا ولسمشر، نیکولاس مادورو، ونیو او متحدو ایالتونو ته یې راوستو چې د مخدره توکو په تړاو د ترهګرۍ او نورو تورونو له امله محاکمه شي. مادورو په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د بی ګناهۍ ادعا یې کړی ده.
وینزویلا هڅه کړې چې د نفتو په تولید کې د خصوصي پانګونې د هڅولو لپاره خپل د نفتو په قوانینو کې اصلاح راولي.
متحده ایالتونو د وینزویلا د نفتو په صنعت لګېدلي بندیزونه نرم کړي دي.
