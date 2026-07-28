په واشنګټن کې فقید سناتور لېنډسي ګراهام ته د درناوي مراسم

په واشنګټن ډي سي کې نن سه شنبه (جولای ۲۸) د کانګرس په ودانۍ کې د متحدو ایالتونو فقید جمهوریت غوښتونکي سناتور لېنډسي ګراهام ته د درناوي رسمي مراتب ترسره شول.
د متحدو ایالتونو د پوځي ویاړلي ګارد او د کانګرس د ودانۍ پولیسو د هغه تاتوب انتقال کړ، چې د هغه د پوځي سناتورۍ د خدمتونو درناوی وشي.
د متحدو ایالتونو په ملي کلیسا کې به د هغه د جنازې په مراسمو کې امریکايي مقامات، یو شمېر پېژندل شوي بهرنۍ څېرې او نور ویر کوونکي برخه اخلي او ولسمشر ټرمپ او ځېنې نور به په کې خبرې هم کوي.
لینډسي ګراهام، چې د جولای په ۱۱مه د زړه د ناروغۍ له امله په واشنګټن ډي سي کې پخپل کور کې مړ شو.
ټاکل شوې چې په واشنګټن کې د درناوي له مراسمو وروسته، د لینډسي ګراهام جنازه د چهارشنبې په ورځ په خپل ایالت جنوبي کارولینا کې خاورو ته وسپارل شي.
هغه په ۱۹۹۴ کال کې د متحدو ایالتونو د استازو خونې ته بریالی شو او له ۲۰۰۲ کال څخه راهېسې سناتور و.
د هغه له وفات وروسته به د هغه خور ډارلېن ګراهام په سنا کې د خپل ورور د خدمت پاتې دوره، چې د ۲۰۲۷ کال په جنورۍ کې پای ته رسېږی، تکمیلوي.
فورم \ دبحث خونه