سپینه ماڼۍ: ولسمشر ټرمپ له چین سره 'تاریخي هوکړې' کړي

سپینه ماڼۍ وايي چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په پایله کې د شوې یوې هوکړې له مخې، بیجینګ په راتلونکو دریو کلونو کې له امریکا څخه د ۱۷ میلیارد ډالرو په ارزښت کرنیز توکي پیري.
سپینې ماڼۍ د یکشبنې په ورځ (مۍ ۱۷مه) په یوه خبرپاڼه کې له چین سره شوې دا او نورې هوکړې «تاریخي» بللي چې ګټه یې د امریکا صنعت، کارګرانو او بزګرانو ته رسیږي.
په خپرپاڼه کې راغلي: «چين به د امریکايي سویابینو د پیرلو د هوکړې برسېره چې د ۲۰۲۵ په اکتوبر کې لاسلیک شوه، په ۲۰۲۶، ۲۰۲۷ او ۲۰۲۸ کلونو کې له متحدو ایالتونو څخه د ۱۷ میلیارد ډالرو کرنیز توکي وپیري.»
سپینې ماڼۍ ویلي، چین منلې چې خپل مارکیټونه له امریکا څخه واردېدونکې د غوا د غوښې پرمخ بیرته پرانیزي، له هغو امریکايي ایالتونو څخه د چرګ غوښه وارد کړي چې د امریکا د کرهنې د وزارت لخوا د مرغانو له انفلوینزا څخه پاک ګڼل شوي.
سپینې ماڼۍ همدارنګه ویلي چې چين د خپلو هوايي لیکو لپاره د ۲۰۰ امریکايي بوینګ الوتکو د پیرلو هوکړه کړې ده.
د سپینې ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي: «دا الوتکې، چې د ۲۰۱۷ کال راهیسې د امریکايي بوینګ الوتکو د پیرلو لپاره د بیجینګ لومړنۍ ژمنتیا ده، په امریکا کې په تولیدي برخه کې د زیات معاش لرونکي او تخنیکي کاري فرصتونه رامنځته کوي او د چین خلکو ته دا توان ورکوي چې په راتلونکو لسیزو کې په امریکا کې جوړو شویو الوتکو کې پرواز وکړي.»
دا په تیرو نهو کلونو کې چین ته د امریکا د یو ولسمشر لومړنی سفر دی.
د سپینې ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د خپل چینايي سیال شي جین پینګ سره په کتنه کې یوه هوکړه دا کړې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د چارو د اسانتیا لپاره د امریکا او چین د سوداګرۍ بورډ او همدارنګه د امریکا او چین د پانګه اچونې بورډ جوړ شي.
د امریکا د سوداګرۍ استازي جمیسن ګریر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي چارو د همغږۍ لپاره د سوداګرۍ او پانګونې د ګډو بورډونو جوړول مهم ګڼلي دي.
ګریر وویل: «مخکې مو [له چین سره] د سوداګرۍ یو بورډ او یا د پانګه اچونې کوم بورډ نه درلود. د چین او متحدو ایالتونو ترمنځ تل یو موقتي کړنلاره موجوده وه چې زما په اند دا یوه ننګونه وه. فکر کوم چې دغو اړیکو ته رسمیت ورکول مهم دي.»
سپینې ماڼۍ ویلي چې دغه بورډونه به د دواړو هېوادونو ترمنځ د حکومتونو په کچه د سوداګرۍ او پانګه اچونې چارې همغږي کوي.
د چین صدراعظم لي چیانګ د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سوداګرۍ د ټولنې له استازو سره په کتنه کې وویل چې واشنګټن او بیجینګ کولی شي «ګډ بریالیتوب او پرمختګ» ته ورسیږي.
لي چیانګ وویل: «تر هغه وخته پورې چې دواړه خواوې متقابل درناوی، سوله ایزه همغږي، او ګټوره همکاري وساتي، موږ وکولی شو خپلې لانجې په سمه توګه مدیریت او حل کړو.»
د واشنګټن او بیجینګ ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف یو ټکی د چین کمیابه معدني موادو ته د امریکا لاسرسی دی، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چین ته ولسمشر ټرمپ د سفر په ترڅ کې بیجینګ منلې چې دغو موادو ته د لاسرسي په اړه د واشنګټن اندیښنو ته پام وکړي.
