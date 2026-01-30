ولسمشر ټرمپ په هغو هېوادونو باندې د نویو تعرفو د لګولو ګواښ وکړ چې په کیوبا تیل پلوري

د متحدو ایالتونو ولسمشر دونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې امریکا ته به د هغو هېوادونو په وارداتو باندې نوې تعرفي ولګول شي چې په کیوبا باندې تیل پلوري او یا یې ورکوي.
ولسمشر ټرمپ وايي د کیوبا ویجاړوونکي اعمال متحدو ایالتونو ته «غیر معمول او فوق العاده ګواښ» پېښوي.
ولسمشر ټرمپ د هغه اجرايي فرمان له لارې دا اعلان وکړ، چې د کیوبا په اړه اضطراري حالت اعلانوي او ټېنګار کوي چې د هاوانا رژیم «ځان له بېلابېلو غلیمو هېوادونو، نړیوالو ترهګرو ډلو او د متحدو ایالتونو په وړاندې له ناوړو فعالیتونو» سره یو ځای کوي او دغو ډلو ته مرستې» برابروي. په دغه اجرا يي فرمان کې روسیه، چین، ایران، د حماس او حزب الله ډلې هم شاملې دي.
د سپينې ماڼې د معلوماتو په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا «اجرايي فرمان د تعرفو یو نوی سیستم رامنځ ته کوي چې متحدو ایالتونو ته اجازه ورکوي د هغو هېوادونو په وارداتو باندې اضافي تعرفي ولګوي، چې کیوبا ته مستقیم او غیر مستقیم تیل برابروي».
اجرايي فرمان د بهرنیو چارو او د سوداګرۍ وزیرانو مارکو روبیو او هوارډ لوتنیک ته لارښوونه کوي چې «د نویو اصولو او لارښود په ګډون، د تعرفې د نوي سیستم او نورو اړوندو مسائیلو د تطبیق لپاره ضروري اقدامات» وکړي.
ولسمشر ټرمپ د خپلې مېرمنې میلانیا ټرمپ په اړه د یو مستند فلم په افتتاحیه مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې کیوبا «توان نه لري وپايي».
له هغه څخه وپوښتل شول چې ایا متحده ایالتونه به په کیوبا باندې «کړۍ راتنګه» کړي؟ هغه وویل: «کیوبا یو ناکام ملت دی او تاسو باید د کیوبا په اړه بد احساس ولری. هغوی له خلکو سره ډېره ناوړه رویه کوي... زه فکر کوم کیوبا به ونه پاییږي.»
د چهارشنبې په ورځ د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سنا په یوې استماعیه غونډې کې وویل چې د وېنزویلا د تیلو قرنطین په خپل حال دی او امریکا په کیوبا کې د رژیم بدلون غواړي.
له هغه څخه وپوښتل شول چې ایا د متحدو ایالتونو د ځواک څخه په کار اخیستو سره په کیوبا کې د رژیم بدلون غواړي، هغه وویل: «زه فکر کوم موږ خوښوو چې هلته د رژیم تغیر ووینو. دا په دې مانا نه ده چې موږ به تغیر راولو، خو موږ خوښوو چې تغیر ووینو.»
روبیو وویل چې د هیلمز-برتون په نوم د امریکا د ۱۹۹۶ کال قانون، چې په کیوبا باندې یې بندیز لګولی، د امریکا د دغه بندیز د لېرې کولو لپاره په کیوبا کې د رژیم بدلون غواړي.
فورم \ دبحث خونه