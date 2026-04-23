اروپايي اتحادیه: ایران د جګړې اغیزې یې "لنډمهاله" نه دي

د اروپايي اتحادیې د انرژۍ چارواکي وايي چې د ایران له جګړې څخه تر تیرو میاشتو، شاید کلونو پورې بیې لوړې پاتې شي.
په ایران کې جګړې د مهمو توکو لکه تیلو، سرې او المونیم بیې لوړې کړې دي. د اروپا د انرژۍ یو لوړ پوړی چارواکی وايي چې اغیزې یې "لنډمهاله" نه دي.
د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د جګړې د نړیوال اقتصادي اغیزو په اړه تازه خبرداری ورکړل شو، چیرې چې د ایران د بریدونو له امله د توکو د تولید مهم ځایونه زیانمن شوي او صادراتي کښتۍ نشي کولی په آزاده توګه د هرمز تنګي څخه تیر شي.
د تیلو، سرې او المونیم بیې د فبروري په ۲۸مه د ایران پر ضد د امریکا او اسراییلو د بریدونو راهیسې لوړې شوې دي.
د انرژۍ لپاره د اروپا کمیشنر ډان جورګنسن وايي چې دا زیاتوالی لنډمهاله نه دی، او اغیزې یې د میاشتو یا حتی کلونو لپاره دوام لري.
"که موږ تصور وکړو چې سبا سوله وي، نو بیا به هم، د مثال په توګه، قطر، شاید دوه کاله، یا شاید حتی نور هم وخت ونیسي چې د دوی د ګازو تولید او ترانسپورت زیربنا بیا ورغیږي."
د لوفتانزا هوايي شرکت د چهارشنبې په ورځ جنگ ته په اشارې وویل، د تیلو بیې دوه چنده شوي - له همدې کبله دوی اعلان وکړ چې د اکتوبر تر میاشتې پورې به ۲۰،۰۰۰ الوتنې کمې کړي
د مکسیکو ولسمشرې د سې شنبې په ورځ وویل چې هغې او د هغې جاپاني سیال د بحران سره د مقابلې لپاره د انرژۍ د همکارۍ د زیاتولو په اړه خبرې وکړې او موافقه یې وکړه.
"جاپان اوس مهال د هرمز تنګي د تړلو له امله د تیلو د کمښت له امله له یوه وضعیت سره مخ دی. د څه مودې لپاره، د جاپان حکومت له پیمیکس څخه غوښتنه کړې وه چې که امکان ولري جاپان ته د تیلو صادرولو په اړه غور وکړي."
د یونان لومړي وزیر کاریاکاس میتسوتاکیس د ۵۸۷ ملیون ډالرو یو بسته پرانستله چې پکې د سونګ توکو او سرې سبسایډي شامله ده ترڅو خلکو سره د جګړې له اقتصادي اغیزو سره مقابله کې مرسته وکړي.
د امریکا د انرژۍ وزیر کریس رائټ د دې اونۍ په پیل کې وویل چې د شخړې له حل کیدو وروسته به بیې راټیټې شي، خو د امریکا موټر چلوونکي ممکن تر راتلونکي کال پورې د جګړې څخه مخکې د تیلو بیې ونه ګوري.
