د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د کرکت لوبه د باران له کبله لغوه شوه

د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د پنځو یوې ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه نن چهارشنبه (اګست پنځمه) د باران له کبله لغوه شوه.
دا لوبه د ایرلنډ د بریدې په سیمه کې کېده. دغلته له سهار راهېسې باران پيل شوی و. لوبڅارانو له څو ساعتونو ځنډ وروسته پرېکړه وکړه چې دا لوبه لغوه کړي.
د دوی ترمنځ دویمه لوبه په همدې میدان کې د جمعې په ورځ (اګست اومه) ده.
افغانستان شاوخوا څلور کاله وروسته ایرلنډ ته د سیالیو لپاره لوبډله استولې ده.
ایرلنډ د دغو پنځو لوبو کوربه دی.
افغان کپتان رحمت شاه هیله ښودلې ده چې افغان لوبغاړي ښه ولوبېږي او د لوبو دغه لړۍ وګټي.
فورم \ دبحث خونه