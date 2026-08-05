د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
لوبې

د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د کرکت لوبه د باران له کبله لغوه شوه

د افغانستان او ایرلنډ ترمنڅ دویمه لوبه د جمعې په ورځ په همدې میدان کې ده.
د افغانستان او ایرلنډ ترمنڅ دویمه لوبه د جمعې په ورځ په همدې میدان کې ده.

د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د پنځو یوې ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه نن چهارشنبه (اګست پنځمه) د باران له کبله لغوه شوه.

دا لوبه د ایرلنډ د بریدې په سیمه کې کېده. دغلته له سهار راهېسې باران پيل شوی و. لوبڅارانو له څو ساعتونو ځنډ وروسته پرېکړه وکړه چې دا لوبه لغوه کړي.

د دوی ترمنځ دویمه لوبه په همدې میدان کې د جمعې په ورځ (اګست اومه) ده.

افغانستان شاوخوا څلور کاله وروسته ایرلنډ ته د سیالیو لپاره لوبډله استولې ده.

ایرلنډ د دغو پنځو لوبو کوربه دی.

افغان کپتان رحمت شاه هیله ښودلې ده چې افغان لوبغاړي ښه ولوبېږي او د لوبو دغه لړۍ وګټي.

This item is part of

اړوند

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG