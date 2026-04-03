د ارتمیس۲ ستور مزلي د ځمکې له مدار وتلي او د سپوږمۍ په لور روان دي

د متحدو ایالتونو د فضايي ادارې (ناسا) د ارتمیس۲ ماموریت څلور ستور مزلي د ځمکې له مدار څخه وتلي دي او اوس د سپوږمۍ په لوري روان دي.
په دغو ستور مزلو کې یې درې امریکایان او یو کاناډايي دي او ټاکل شوې چې د دوشنبې په ورځ سپوږمۍ ته ورسېږي.
ناسا وايي چې دوی به د سپوږمۍ چارچاپېره ګرځي او په جیولیجیکي جوړښت باندې په تمرکز سره به تصویرونه اخلي او مشاهدات به راټولوي، ناسا وايي چې دا معلومات به له سایسنسپوهانو سره مرسته وکړي د سپوږمۍ او لمریز نظام د جوړښت په اړه لا ښه پوه شي او درک پیدا کړي.
خو سپوږمۍ ته تر داخلېدو مخکې، دغه ستور مزلي په خپلې فضايي بېړۍ اورین کې ځينې نورې دندې هم لري چې باید یې تمام کړي.
د دوی د جمعې د ورځې په تمرینونو کې، چې له سپوږمۍ څخه د تېرېدو د ساعتونو لپاره دي، د روغتیايي وسائیلو ازمایل او په ځمکې کې له یو شمېر انتونونو سره اړیکه نیول شامل دي.
