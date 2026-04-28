امارات له اوپیک څخه وځي؛ د تیلو بازار ته یو لوی ټکان

متحده عربي امارات د سې شنبې په ورځ (د اپریل ۲۸مه) اعلان وکړ چې له اوپک او اوپیک پلس سازمان څخه وځي.
دا اقدام د نفتو د صادرونکو هېوادونو او د هغوی د عملي مشر، يعنې سعودي عربستان لپاره، يوه لويه ضربه بلل کېږي، په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې د ایران د رژیم پر ضد پوځي عملياتو د انرژۍ په سکتور کې يو تاريخي ټکان رامنځته کړی او نړيوال اقتصاد يې ګډوډ کړی دی.
د اوپیک له سازمان څخه د متحده عربي اماراتو وتل، چې د دې سازمان له پخوانيو غړو څخه دی، کولی شي د دې ډلې د کمزورې کېدو او بېنظمۍ سبب شي.
دا ډله که څه هم د جيوپوليټيک موضوعاتو څخه تر توليدي ونډو پورې په ګڼو مسايلو کې داخلي اختلافات لري، خو معمولاً هڅه کوي يو متحد دريځ وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې د فارس خليج د اوپیک توليدوونکي هېوادونه له دې مخکې د ايران د رژيم له خوا د بېړيو پر ضد د ګواښونو او بريدونو له امله د خپلو صادراتو د لېږد په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي، په ځانګړې توګه د هرمز د تنګي له لارې، چې د ايران او عمان ترمنځ په اوبو کې د تګ راتګ مسیر دی او معمولاً د نړۍ شاوخوا يو پر پنځمه برخه خام نفت او مايع طبيعي ګاز ترې تېرېږي.
د رويټرز د راپور له مخې، له اوپیک څخه د اماراتو وتل د امريکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره يوه لويه بريا بلل کېږي.
ولسمشر ټرمپ ويلي چې دغه سازمان د نفتو د بيو په لوړولو سره «له نورې نړۍ سره دوکه کوي».
د امريکا ولسمشر همدارنګه د فارس خليج د امنيت لپاره د امريکا پوځي ملاتړ د نفتو له بيو سره تړلی بللی او ويلي يې دي، په داسې حال کې چې امريکا د اوپیک له غړو دفاع کوي، خو هغوی «د نفتو د لوړو بيو په تحميلولو سره له دې وضعيت څخه ناوړه ګټه اخلي».
دا اقدام وروسته له هغې وشو چې متحده عربي امارات، چې د سيمې له مهمو سوداګريزو مرکزونو او د واشنګټن له نږدې متحدینو څخه دی، پر نورو عربي هېوادونو نيوکه وکړه چې د جګړې پر مهال يې د ايران د رژيم د پرلهپسې بريدونو پر وړاندې د دې هېواد د ساتنې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د متحده عربي اماراتو لپاره د ولسمشر ډيپلوماټيک سلاکار، انور قرقاش، د دوشنبې په ورځ د فارس خليج د اغېزمنو کسانو په يوه غونډه کې د ايران د رژيم د بريدونو پر وړاندې د عربو او خليج هېوادونو پر غبرګون نيوکه کړې وه.
فورم \ دبحث خونه