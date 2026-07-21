ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د خپل لبناني سیال سره ګوري 

د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ (جولای ۲۱) په سپینې ماڼۍ کې د لبنان د ولسمشر جوزف عون کوربتوب کوي.
د جون په میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او لبنان ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه له لبنان څخه غواړي چې حزب الله ډله بې وسلې کړي او له اسرائیل غواړي چې د لبنان له جنوب څخه خپل ځواکونه وباسي. حزب الله د متحده ایالاتو د ترهګرو ډلو په لیست کې ده.
د عون دفتر ویلي چې واشنګټن ته د هغه سفر به د اوربند پر ثبات او د لبنان په جنوب کې د امنیتي کنټرول پر بیا رغولو متمرکز وي.
د لبنان ولسمشر د دوشنبې په ورځ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سره وکتل. نوموړي په دې کتنه کې د حزب الله په ماتې او پر ځای یې د لبناني ځواکونو د ځای پرځای کیدو په اړتیا او د لبنان نظامي ځواکونو ته د امنیتي چارو په سپارلو چې په وینا یې داسې یو حکومت رامنځ ته شي چې خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړای شي.
روبیو وویل چې هغه او عون په لبنان کې د امریکا او نړیوالو پانګونو د زیاتوالي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د مستقیمو الوتنو د بیا پیلولو پر فرصتونو هم خبرې وکړې.
له ښاغلي عون سره د ولسمشر ټرمپ ملاقات دلته کتلای شی:
د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې په دریو "ازمایښتي زونونو" کې عملیات پیل شوي، چېرته چې لبناني پوځ د اسرائیل سره د هوکړې د یوې برخې په توګه د ځانګړي امنیتي کنټرول د خپلولو لپاره کار کوي.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو سیمو کې د فرون، سریفه او زوتار الغربیه کلي شاملې دي.
په اعلامیه کې راغلي، "متحده ایالات به د دواړو لورو سره له نږدې کار ته دوام ورکړي ترڅو دا هوړه په بریالیتوب سره پلې کړي."
د حزب الله ترهګره ډله چې د ایران ملاتړ ورسره دی د مارچ په ۲مه د امریکا او اسرائیل له خوا پر ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې پر اسرائیل توغندي وار کړل.
اسراییلي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو سره ځواب ورکړ او د لبنان د سویل یوه برخه یې هم ونیوله. د لبنان د روغتیا وزارت وايي چې په دې جګړه کې تر ۴۳۰۰ زیات کسان وژل شوي، په داسې شمېر کې چې په دې شمیرو کې د ملکي و نظامي کسانو تفکیک ندی شوی. دې جګړو همدارنګه ۱.۲ میلیونه کسان بې ځایه کړي دي.
فورم \ دبحث خونه