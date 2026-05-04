له جرمني څخه د امريکايي ځواکونو ایستل

اروپايي ټولنه وايي، له جرمني څخه د ۵۰۰۰ امريکايي سرتېرو د ایستلو اعلان ناڅاپي و، او اروپايي هېوادونه بايد د ناټو اروپايي ستن پياوړې کړي او رښتيا هم زياتې هلې ځلې وکړي.
د اروپايي ټولنې د بهرنيو چارو مشرې، کاجا کالاس، د دوشنبې په ورځ وويل چې په اروپا کې امريکايي ځواکونه يوازې د اروپا د ګټو د ساتنې لپاره نه دي میشت، بلکې د امريکا د ګټو د خوندي کولو لپاره هم دي.
وروسته له هغې چې پر برلين او د ناټو پر متحدينو سختې نيوکې وشوې، د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ، د مې په لومړۍ نېټه، اعلان وکړ چې متحده ایالتونه به خپل ۵۰۰۰ سرتېري له جرمني څخه وباسي.
د جرمني د بهرنيو چارو وزير، يوهان وودفول، د دوشنبې په ورځ وويل چې په جرمني کې د امريکايي ځواکونو د کمولو له اعلان وروسته، په اروپا کې د ناټو د دوديز مخنیوي ځواک په وړتيا کې به کومه تشه رانشي.
د جرمني د بهرنيو چارو وزير زياته کړه چې هېواد به يې له متحدو ایالتونو سره نږدې خبرې وکړي، څو څرګنده شي چې کومې پرېکړې وروستۍ شوې دي او برلين د دغو پرېکړو د اغېزمنولو لپاره کوم انتخابونه لري.
په همدې حال کې، د جرمني د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ وويل چې متحدو ايالتونو تر اوسه په جرمني کې د امريکايي اوږد واټن توماهاک توغنديو د ځای پر ځای کولو پلان په قطعي ډول نه دی لغوه کړی، خو له دې سره سره اروپايي هېوادونه له مخکې څخه د هغو وسلوالو سيستمونو د برابرولو پروګرامونه عملي کوي چې دغه تشه ډکه کړي.
د امريکا د دفاع وزارت د اعلاميې له مخې، تمه کېږي چې د ځواکونو دغه ايستل به په راتلونکو شپږو تر دولسو مياشتو کې بشپړ شي. په جرمني کې مېشت يوه محاربوي لوا به له دغه هېواده ووځي، او د اوږد واټن توغنديو هغه کنډک چې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بايډن ادارې غوښتل د روان کال په وروستيو کې يې په جرمني کې ځای پر ځای کول پيل کړي، نور به هلته ځای پر ځای نه شي.
خو د جرمني د دفاع وزارت وياند وويل"موږ د قطعي لغوه کېدو خبره نه کوو. ټاکل شوې وه چې دغه وسلې په جرمني کې ځای پر ځای شي او کېدای شي لا هم ځای پر ځای شي."
ټاکل شوې وه چې دغه اوږد واټن توغندي د روسيې پر وړاندې د مخنيوي ځواک يو مهم اضافي عنصر جوړ کړي.
د اروپا په جرمني کې د امريکا تر ټولو لويه پوځي اډه ده. د امريکايي ځواکونو د اروپا او افريقا د قوماندانۍ مرکزونه هم په همدې هېواد کې دي، او د رامشټاين هوايي اډه د سيمې په کچه د امريکايي پوځ د عملياتو يو حياتي مرکز بلل کېږي.
د امريکا ولسمشر په وروستيو کې څو ځله د شمالي اتلانتيک تړون سازمان (ناټو) غړي هېوادونه، په ځانګړې توګه پر جرمني، له دې امله نیوکې کړي چې د هرمز تنګي د بيا پرانيستلو او امنيت د ټينګښت لپاره يې د سمندري ځواکونو له لېږلو ډډه کړې ده.
