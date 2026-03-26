امریکا د کارابین په اوبو کې د نشه یي توکو څلور قاچاق وړونکي ووژل

د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ د چهارشنبې په ورځ (مارچ ۲۵) پر یوې کیښتۍ د هوایي برید خبر ورکړ او ویې ویل دا کښتۍ چې پکې د نشه یي توکو څلور ترهګر قاچاق وړونکي وژل شوي د هغو سازمانونو له خوا کارول کیده چې د ترهګرو په توګه تعین شوي دي.

د متحدو ایالتونو د سهیلي قومندانۍ (سوتکام) په بیان کې راغلي:" استخباراتو تایید کړه چې کښتۍ په کارابین کې په هغه لار چې د نشه یی توکو د لیږد د مسیر ګڼل کیږي نشه یي مواد لیږدوي. "

سهیلي قومندانۍ ویلي دي چې امریکایي ځواکونو ته کوم زیان ندی رسیدلی.

دا په روانه میاشت کې د سهیلي قومندانۍ دریم هوایي عملیات دي. پوځ د مارچ په اتمه وویل چې د نشه یي توکو پر یوې لیږدونکې کښتۍ په برید کې د نشه یي توکو شپږ قاچاق وړنکي ترهګر ووژل شول.

په بل برید کې چې د مارچ په ۱۹ نیټه ترسره شو درې قاچاق وړونکي له برید څخه ژوندي پاتې شول. دواړه بریدونه د ارام سمندر په ختیځو اوبو کې ترسره شول.

وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت متحدو ایالتونو ته د نشه یي توکو د راتګ د مخنیوي پریکړه وکړه، د امریکا پوځ په لسګونه دا ډول بریدونه کړي دي.

په ورته وخت کې د متحدو ایالتونو ساحلي ګارډ او د اکواډور سمندري ځواکونو ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ یې د اکواډور د جنوبي برخې په نړیوالو اوبو کې د مشترکو عملیاتو پرمهال ۵۹۲ کیلوګرامه کوکایین ضبط کړل.

