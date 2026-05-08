د روغتیا نړیوال سازمان: د هانټا ویروس خپریدل د نوې وبا پیل نه دی

د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) وايي چې د هانټا ویروس د خپریدو په اړه د پراخې اندیښنې یا عامه ویرې اړتیا نشته.
د دغه سازمان چارواکو د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا پیښه د کوویډ - 19 وبا سره د پرتلې وړ نه ده، ځکه چې د هانټا ویروس، په ځانګړې توګه انډس ډول، دمخه ساینس پوهانو ته پیژندل شوی.
د روغتیا نړیوال سازمان په وینا، دا ویروس په یوې تفریحي کروز کښتۍ کې خپره شوې او تر دې دمه د اتو شکمنو قضیو څخه پنځه تایید شوي قضیې ثبت شوي دي. درې کسان هم مړه شوي دي. خو ځینې پوښتنې لاهم بې ځوابه پاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس ټیډروس ادهانوم گبریسوس وویل چې د سازمان لومړیتوب اوس دا دی چې ډاډ ترلاسه شي چې اخته شوي ناروغان اړینه پاملرنه ترلاسه کړي، په کښتۍ کې پاتې مسافر خوندي پاتې شي او په عزت سره ورسره چلند وشي، او د ویروس د نور خپریدو مخه ونیول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان تایید کړې چې یو شمېر مسافر د سینټ هیلینا ټاپو کې د کښتۍ څخه د وبا له کشف کیدو دمخه ښکته شوي او خپلو هیوادونو ته راستانه شوي دي. یو له دوی څخه، یو سویسي سړی، ناروغه شو او کور ته له راستنیدو وروسته په روغتون کې بستر شو.
اوس، د هغو خلکو د څارنې په اړه اندیښنې مخ په زیاتیدو دي چې ښایي په پروازونو کې یا د سفر پرمهال د دې مسافرو سره په تماس کې وي.
هانټا ویروس معمولا د اخته موږکانو د ادار، لعاب یا ملا سره د تماس له لارې لیږدول کیږي او کولی شي لوړه تبه او خطرناک تنفسي ستونزې رامینځته کړي.
