هیګسیټ: امریکا پر ایران فشار راوړي چې د اتمي وسلو پرته "معامله" وکړي

د امریکا د جنګ وزیر پیټ هېکسېټ وايي، متحده ایالتونه د ایران پر اسلامپاله رژیم فشار راوړي چې د اټومي وسلو د وړتیاوو د تعقیب پر ځای یوه "معامله" وکړي ځکه چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر سیمې ته الوتکه وړونکې بیړۍ استولې ده.
هیګسیټ د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د کابینې په غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیړۍ په اړه د نظر غوښتنې په ځواب کې، وویل چې د هغه وزارت به ډاډ ترلاسه کړي چې پر رژیم فشار راوړل شي چې "یوې موافقې ته ورسیږي".
هیګسېټ وويل: "دوی باید د اټومي وړتیاوو په لټه کې نه وي." "موږ چمتو یو چې هر هغه څه وکړو چې دا ولسمشر د جنګ له وزارت څخه تمه لري."
ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې په یوه پوسټ کې ولیکل چې هغه یوه"ستره بیړۍ" ایران ته څیرمه اوبو ته استولې ده چې چمتو ده د رژیم لخوا د مذهبي واکمنۍ پر وړاندې د ولسي پاڅون د ظالمانه ځپلو په ځواب کې "چټک او که اړتیا وي، د تاوتریخوالي سره" عمل وکړئ.
د بشري حقونو ډلې وايي چې د دسمبر په ۲۸مه د پیل شوي پاڅون پر وړاندې په ظالمانه اقداماتو کې زرګونه لاریون کوونکي وژل شوي دي.
ولسمشر ټرمپ دا هم یادونه وکړه چې د هغه غوښتنې د ایراني رژیم له خوا د لاریون کوونکو سره د چلند څخه ورهاخوا دي.
هغه لیکلي: "زه هیله لرم چې ایران به ژر تر ژره د مذاکرې 'میز ته راشي' او د اټومي وسلو پرته، د یوې منصفانه او عادلانه معاملې په اړه خبرې اترې وکړي چې د ټولو اړخونو لپاره ښه ده."
د ایران په هکله په یو بل انکشاف کې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران له رژیم څخه غوښتي چې ۱۹ کلن ځوان چې د غیږې نیونې د سپورت اتل دی او د ټولو هغو کسانو د اعدام پلان ودروي چې د خپلو اساسي حقونو د غوښتنې له امله په مرګ محکوم شوي دي.
د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د خپل ایکس په فارسي حساب کې په یوه پوسټ کې لیکلي چې متحده ایالتونه د غیږنیونکي اتل صالح محمدي د کیدونکي اعدام اړوند د راپورونو په اړه "ژوره اندیښنه" لري.
په دې پوسټ کې، همداز لیکل شوي چې د ایران رژیم "ځوانان وژني او د ایران راتلونکی ویجاړوي."
د بهرنیو چارو وزارت په پوسټ کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، د دوو نورو ځوانانو وضعیت هم روښانه کړی چې د اعدام سره مخ دي: شیروین باقریان جبالي، د اصفهان څخه یو ۱۸ کلن ځوان دی چې ویل شوي په هغه جرم یې اعتراف کولو ته اړ ایستل شوی چې نه دې کړي؛ او امیر حسین قادرزاده، د رشت څخه یو ۱۹ کلن ځوان چې ویل شوي د رژیم اجنټانو لخوا بربنډ شوی او د تري تم کیدو دمخه یې بدني پلټنه شوې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایکس په فارسي حساب کې ویل شوي چې متحده ایالتونه د دې قضیو څارنه کوي او د ایران رژیم ته یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي خبرداری یادونه کړې چې که چیرې ایران رژیم خپل نور ځوان مخالفین اعدام کړي نو قاطع اقدام به وکړي.
