د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
افغانستان

داعش ډلې سره د ملاتړ په تور تورنې افغانې ته د قاضي په حکم دولتي وکیل ورکړل شو

یوه افغانه میرمن چې د داعش ډلې څخه په الهام اخېستلو د یو برید په طرحه کې په همکارۍ تورنه ده، د پنجشنبې په ورځ جولای ۳۰ محکمې ته وړاندې شوه او د قاضي په حکم ورته دولتي وکیل وټاکل شو.

دا ښځه نذیره حاجي زاده نومېږي چې د ټکساز ایالت د فورت ورت په سیمه کې یې ژوند کاوه. هغه د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې ونیول شوه.

د محکمې په حکم کې راغلي چې میرمن حاجي زاده په متحده ایالاتو کې د دایمي پاتې کیدو اسناد نلري خو دا پکې ندي ویل شوي چې هغه څه وخت امریکا ته راغلې.

د بهرنیو ترهګرو د اخراج محکمې قاضي، تورنې افغانې ته د قانوني حقونو په اړه د معلوماتو ورکولو وروسته د واشنګټن ډي سي ولسوالۍ فدرالي دولتي مدافع وکیل وګماره چې پدې قضیې کې د میرمن حاجي زاده وکالت وکړي.

د محکمې په حکم کې راغلي چې د پنجشنبې ورځې د محکمې په جریان کې دوه فدرالي دولتي مدافع وکیلانو د میرمن حاجي زاده د وکالت کولو لپاره حاضر و.

د محکمې په غوښتنه، د متحده ایالاتو د حکومت وکیلانو په میرمن حاجي زاده باندې د لګیدلو تورونو یوازې د غیر محرمې برخې لنډیز واوراوه چې معلومه شې حکومت ولې د امریکا څخه د هغې د شړلو غوښتنه کوي.

محکمې همدارنګه حکم کړی چې نذیره حاجي زاده به د واشنګټن ډي سي په نظارت خانې د محکمې تر بل حکم پورې په توقیف کې وي.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG