اسرائیل په لبنان کې خپل ځمکني عملیات پراخوي

د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې دوي په جنوبي لبنان کې هدفي ځمکني عمليات پیل کړي چې موخه یې د دفاعي حوزې پراخول، د حزب الله د ترهګرې ډلې د تاسیساتو له منځه وړل او په سیمه کې د جنګیالیو ختمول دي.
پوځ ویلي سرتېرو یي حزب الله پورې اړوندې یوې ودانۍ کې د وسلو یوه زېرمه موندلې چې پکې لسګونه توغندي، چاودېدونکي توکي او نور جنګي وسایل ترلاسه شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو دارنګه ویلي چې د حزب الله یوه نظارتي پوسته هم ویجاړه شوې ده.
اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوب کې مهم ښار خیام کلابند کړی دی. دا سیمه د اسرائیلو له پولې شاوخوا شپږ کیلومتره شمال خواته ته موقعیت لري. د لبنان امنیتي سرچینو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونه لوېدیځ لور ته د لیطاني سیند پر لور هم پرمختګ کوي.
رویټرز ویلي چې خیام له هغو سیمو څخه یوه ګڼل کیږي چې د حزبالله ځانګړي رضوان ځواکونه بېرته ورغلي دي څو د اسرائیلي ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړي. راپورونه زیاتوي چې د حزبالله د ځمکنۍ جګړې زیات تمرکز د همدې ښار په شاوخوا سیمو باندې دی. دا هغه سیمه ده چې لبنان د اسرائیل او سوریې له پولو سره نښلوي.
د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د مارچ له ۲مې راهیسې د حزب الله په وړاندې د اسرائيل په انتقامي بریدونو کې له ۸۰۰ څخه ډېر کسان وژل شوي دي. دغه وزارت د ملکي وګړو او جنګیالیو ترمنځ توپیر نه کوي.
د لبنان او اسرائیل د شمېرو له مخې، تر ۸۰۰ زرو زیات کسان بېځایه شوي هم دي.
د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتز ویلي هغه سلګونه زره لبناني وګړي چې د لبنان له جنوب او له بیروت څخه وتلي دي، “د لیطاني کرښې جنوبي سیمو ته تر هغې بېرته نشي ستنېدلای څو د شمالي اوسېدونکو امنیت ډاډمن شوی نه وي.”
دوو اسرائیلي چارواکو د رویترز خبري اژانس ویلي تمه وه چې اسرائیل او لبنان په راتلونکو ورځو کې د اوربند د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره خبرې وکړي، چې په شرطونو کې یو د حزبالله بېوسلې کېدل یاد شوي دي.
د مارچ په لومړیو کې د لبنان ولسمشر جوزف عون له اسرائیلو سره د مستقیمو خبرو او اوربند غوښتنه کړې وه. دا وړاندیز وروسته له هغې وشو چې د لبنان حکومت د مارچ په ۲مه د حزبالله پوځي فعالیتونه ناقانونه اعلان کړل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې د لبنان له خاورې د راکټونو او بېپیلوټه الوتکو د توغولو مخه ونیسي.
دا امر تر ډېره نه دی عملي شوی او حزبالله لا هم هره ورځ پر اسرائیلو بریدونو ته دوام ورکوي.
حزبالله په ۱۹۹۷ کال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت له خوا د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول شوی دی.
