اسراییل: د حماس له خوا په غزه کې له دریو وژل شویو یرغملو جسدونو څخه د یوه جسد ترلاسه کړی

اسراییل ویلي چې د حماس د ترهګرې ډلې له خوا د یوه وژل شوي یرغمل کس جسد یې ترلاسه کړی دی. دا اقدام د امریکا په ملاتړ د هغه اوربند یوه برخه ده چې په غزه کې دوه کلنه جګړه پای ته ورسوله. خو دواړه خواوې یو بل د دې اوربند په سرغړونې تورنوي.
د اسراییلو د صدراعظم دفتر ویلي چې امنیتي ځواکونو د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه یې د یرغمل شوي کس مړی په غزې کې د سره صلیب څخه ترلاسه کړ چې د حماس ځواکونو د ورځې په لومړیو کې هغه مرستندویه ادارې ته وسپاره.
د اسراییلو د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې مخکې لدې چې کورنۍ ته خبر ورکړي، جسد یې د تل ابیب عدلي طب مرکز ته لیږلی ترڅو د هغه هویت معاینه او تایید کړي.
د فلسطین اسلامي جهاد ډله، چې د حماس سره متحده ده - او د مدیترانې ساحل په اوږدو کې د غزې تړانګې شاوخوا نیمایي برخه کنټرولوي - وویل چې دوی د دوشنبې په ورځ د غزې په مرکز کې جسد وموند.
اسراییل د حماس لخوا د هغو پاتې دریو وژل شویو یرغملو د جسدونو د سپارلو په تمه دی چې د هغو ۲۵۱ کسانو په جمله کې وو چې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په ۷مه د غزې څخه د یهودي دولت د یرغل پر مهال د دې ډلې او د هغې د متحدینو لخوا تښتول شوي وو.
په دغه برید کې څه باندې ۱۲۰۰ اسراییلیان ووژل شول، چې اکثره یې ملکي وګړي وو چې له امله یې دوه کلنه جګړه پیل شوه چې بیا د سږکال د اکتوبر په ۱۰مه د اوربند سره پای ته ورسیده.
که چیرې اسراییلو ته د سپارل شوي جسد هویت ثابت شي چې د یرغمل شوي کسانو څخه دی نو په غزې کې به د دوو وژل شوي یرغملوکسانو جسدونه پاتې وي.
هغه درې وژل شوي یرغمل کسان چې اسراییل یې د جسدونو د بیرته راګرځولو هڅه کوي، اسراییلي تبعه ډرور اور، لومړی بریدمن رون ګوویلي، او تایلینډی سدتیساک رینتالک دي.
د اوربند د شرایطو له مخې، حماس باید پاتې ۴۸ یرغمل شوي کسان اسراییل ته وسپاري، او په بدل کې به اسراییل شاوخوا ۲ زره فلسطیني امنیتي بندیان خوشې کړي او د سلګونو وژل شویو فلسطینیانو جسدونه به وسپاري.
حماس د اوربند په لومړۍ ورځ ۲۰ ژوندي یرغمل خوشې کړل او له هغې وروسته اونیو کې یې د ۲۸ وژل شویو یرغملو له جملې څخه د ۲۵ کسانو جسدونه بیرته وسپارل.
اسراییل هم فلسطيني امنیتي بندیان خوشې کړل او د هر وژل شوي اسراییلي یرغمل جسد په بدل کې یې د ۱۵ فلسطینیانو جسدونه سپارلي دي.
اسراییل پر حماس تور لګولی چې د وروستي وژل شوي یرغملو جسدونه د بیرته ستنیدو په ځنډولو سره یې په مکرر ډول اوربند مات کړی، او همدارنګه یې د دوی فعالین، چې لاهم د اسراییلو خاورې ته نږدې د غزې نیمایي برخه کنټرولوي اسراییلي ځواکونو ته نږدې کیږي او ځینې وختونه وژونکي بریدونه ترسره کوي.
اسراییلو په دې وروستیو اونیو کې د دې بریدونو په ځواب کې درانه هوايي او ځمکني عملیات ترسره کړي چې د حماس لسګونه غړي یې وژلي دي.
حماس د اسراییلو غچ اخیستونکي بریدونه د اوربند څخه سرغړونه بللې ده، په داسې حال کې چې امریکا د اسراییلو د ځانه د دفاع د حق ملاتړ کړی دی.
