د لبنان صدراعظم: د خپلو غوښتنو له پوره کېدو وروسته له اسرائیل سره سوله کوو

د لبنان صدراعظم نواف سلام په واشنګټن کې د اسرائیل سره د خبرو اترو د راتلونکي پړاو په اړه ویلي چې د سولې ملاتړ کوي، خو دا سوله شرایط لري.
ښاغلي سلام د دوشنبې په ورځ (د مې ۱۱مه) د سعودي عربستان له العربیه تلویزیون سره په مرکې کې ټینګار وکړ چې لبنان اوس مهال نورو مهمو خبرو اترو ته د چمتووالي لپاره له اسرائیل سره په لومړنیو خبرو اترو بوخت دی.
د سلام په وینا، د لبنان په غوښتنو کې اوربند، د لبنان له خاورې څخه د اسرائیلي پوځ بشپړ وتل، او د اسرائیل په زندانونو کې د لبناني بندیانو خوشې کول شامل دي چې په لبنان کې د جګړې پرمهال نیول شوي وو.
د لبنان صدراعظم وویل ، یوځل چې د لبنان غوښتنې پوره شي، هیواد یې چمتو دی چې د سولې لپاره په پراخ چوکاټ کې د شرایطو په اړه بحث وکړي.
ټاکل شوی چې د اسرائیلي او لبناني استازو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د دې اونۍ د پنجشنبې او جمعې په ورځو په واشنګټن کې وشي.
سلام ومنله چې حزب الله، چې د ایران ملاتړې ډله ده، له اسرائیل سره د خبرو اترو مخالفت کوي، خو یادونه یې وکړه چې لبنان مخکې په ۱۹۸۳ کې له اسرائیل سره په خبرو اترو کې ښکیل و، چې بالاخره ناکامه شو.
د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ، د می په ۸مه تایید کړه چې اسرائیل او لبنان به راتلونکې اونۍ په واشنګټن کې د مستقیمو خبرو اترو دریم پړاو ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا استازي به د می په ۱۴ او ۱۵ نیټه د اسرائیل او لبنان ترمنځ د دوامداره اوربند او د سولې د احتمالي موافقې د منځګړیتوب د هڅو د یوې برخې په توګه سره وګوري.
د اسرائیل او لبنان سفیرانو د اپریل په ۱۴مه او ۲۳مه د امریکا په منځګړیتوب دوه ځله خبرې اترې وکړې، چې د اپریل په ۸مه د امریکا او ایران د اوربند وروسته د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د اونیو نښتې پای ته ورسیدې.
ټاکل شوې وه چې په دې خبرو اترو کې د لبنان د ولسمشر جوزف عون او د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ غونډه شامله وي، خو بیروت د امریکا د فشار په وړاندې مقاومت کړی دی، عون ویلي ترهغه پورې چې دواړه خواوې امنیتي موافقې ته و نه رسیږي او اسرائیل په لبنان باندې خپل بریدونه و نه دروي، دا ډول غونډه به مناسبه نه وي.
