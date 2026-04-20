اسرائیل وايي د لبنان د سویلي برخې حایله سيمه نقشه بندي کوي

اسرائیل د دوشنبې په ورځ د جنوبي لبنان اوسیدونکو ته وویل چې د پولې په اوږدو کې له سیمې څخه بهر پاتې شي او د لیتاني سیند ته نږدې نشي، همدارنگه د لبنان د ترهګرې ډلې حزب الله سره د اوربند په جریان کې په سیمه کې خپل پوځي کنټرول ټینګوي.
د اسراییلو پوځ یوه نقشه خپره کړه چې له ۵۰ څخه زیاتو کلیو نومونه پکې ذکر شوي وو چې اوسیدونکي یې باید بیرته راستانه نشي، او ویې ویل چې ځواکونه یې د حزب الله لخوا "د روانو ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې" جنوبي موقعیتونه ساتي.
د لبنان ولسمشر جوزف عون د دوشنبې په ورځ وویل چې له اسراییلو سره دوه اړخیزې خبرې اترې به د لبنان د پلاوي لخوا رهبري شي چې مشري یې په متحده ایالاتو کې د امریکا پخوانی سفیر سیمون کرم کوي. عون د جمعې په ورځ وویل چې:
" اوربند باید په دایمي تړونونو بدل شي چې زموږ د خلکو حقونه، زموږ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت خوندي کړي."
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، اوربند، چې د اپریل په ۱۶مه نافذ شو، د دې اونۍ په وروستیو کې پای ته رسیږي او که په خبرو اترو کې پرمختګ څرګند شي، ممکن د دوه اړخیزې موافقې له مخې وغځول شي.
د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د مارچ له دوهمې نیټې راهیسې د اسراییلو په بریدونو کې د ۱۷۷ ماشومانو په ګډون له ۲۱۰۰ څخه ډیر کسان وژل شوي دي. وزارت دا نه دي ویلي چې د وژل شویو کسانو شمیر څومره دی.
اسراییل ویلي چې په ورته موده کې د حزب الله سره په جګړه کې ۱۵ سرتیري او دوه ملکي وګړي وژل شوي دي.
اسراییل د مارچ په لومړیو کې پر حزب الله برید پیل کړ، ځکه چې دا ډله د اسراییلو د نفوسو په مرکزونو باندې د برید لپاره د خپل ایراني ملاتړي سره یوځای شوه، اسراییلي او امریکایي ځواکونو د ایران د ترهګر رژیم پر وړاندې ګډ برید ترسره کړ.
د برید په جریان کې، اسراییل د جنوبي لبنان له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د لیتاني سیند شمال ته د خپل خوندیتوب لپاره ووځي ځکه چې اسراییلي سرتیري سیمې ته ور ننوتل.
